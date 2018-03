L’FC Andorra es reforça amb Jordi Rubio fins a final de temporada

Segona incorporació a les últimes setmanes de l’FC Andorra. L’equip es reforça amb Jordi Rubio, que prové de la UE Santa Coloma i amb el que s’ha arribat a un acord fins a final de la present temporada.

Si dies enrere era Carlos Acosta qui s’incorporava a la plantilla, ara és l’internacional qui ho fa. El motiu no és altre que augmentar el nombre d’una plantilla que es veu greument afectada per les lesions. «Tenim sis baixes de llarga durada i amb només 13 jugadors fins a final de temporada no podem funcionar. Els juvenils ens ajuden moltíssim, però no són la solució. No ha de recaure la responsabilitat en ells», exposava Albert Ferré, president de l’FC Andorra. El conjunt fa mesos que no compta amb Jordi Alàez, Marc Pujol i Jordi Betriu, que van patir lesions que els va fer passar per quiròfan i acomiadar-se de la temporada. Ara se’n sumen tres més. Roger Nazzaro i Àlex Villagfrasa pateixen una pubàlgia i no tenen data per reaparèixer. Aaron Sànchez, amb el cartílag del genoll esquerre afectat, serà intervingut el mes vinent i un cop a la sala d’operacions es podrà observar amb seguretat l’abast de la lesió. Segur que aquest curs no torna a jugar. El club segueix rastrejant el mercat i no descarta poder fitxar algun altre jugador per tenir les màximes garanties competitives fins a final de temporada.