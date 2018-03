Dos morts i un ferit molt greu per una allau a la Vall d’Aran

Les dues persones que han mort atrapades per una allau i la que ha quedat ferida crítica amb politraumatismes, aquest dijous al matí a la Vall de Conangles, a la Vall d'Aran, treballaven al Centre de Recerca d'Alta Muntanya de la Universitat de Barcelona. A primera hora han sortit de l'edifici que té el Centre a la boca sud del túnel de Vielha per dirigir-se al Lac Redon per fer treball de camp. Davant la impossibilitat de contactar amb aquests tres treballadors, el responsable de l'equip, ha donat l'alerta. De manera immediata s'ha activat l'operatiu de recerca i amb un temps rècord s'han localitzat les tres persones. Juanmi Riu, responsable del Grup de Rescats de Muntanya dels Pompièrs d'Aran, ha dit que ha estat gràcies a l'aparell de detecció en cas de quedar colgat per una allau (ARVA) que portaven. A la zona el perill d'allaus estava a nivell 3 sobre 5 però segurament a la muntanya hi havia plaques formades pel vent que han desencadenat l'allau.

Els equips de rescat s'han desplaçat a la zona amb helicòpter i al cap de tres minuts d'arribar al lloc han localitzat la primera víctima semienterrada. Aquesta persona estava conscient amb múltiples fractures. Els Pompiers han detectat el senyal d'una segona ARVA i amb 5 minuts ha estat localitzada enterrada a pocs metres de profunditat. A un lateral de l'allau han localitzat, pocs minuts després, la tercera persona del grup també semienterrada. Aquestes dues persones presentaven una aturada cardiorespiratòria i els equips d'emergències ja no han pogut fer res per evitar la mort.Juanmi Riu ha dit que les tres persones anaven perfectament equipades i gràcies a l'ARVA que portaven els ha facilitat molt la feina de localització.