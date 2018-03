La inversió dels tòtems a Sant Julià s’amortitzarà en sis anys

la inversió prevista per l’empresa nord-americana City Beacon d’un milió d’euros per instal·lar 15 tòtems interactius a la parròquia de Sant Julià de Lòria s’amortitzarà en un període d’entre quatre i sis anys. Així ho va assegurar ahir, a EL PERIÒDIC, Serge Boonman, director executiu de la companyia promotora del projecte. Davant l’escepticisme de molts ciutadans respecte a la inversió milionària de la iniciativa i dels fonts d’ingressos per afrontar-la, Boonman assegura que tenen prou fons per assumir les despeses inicials del projecte.



Segons ja va afirmar Boonman i el conseller d’Esports de Sant Julià, Pere Pràxedes, els pilars tàctils seran una realitat aquest estiu. Els tòtems oferiran wifi gratuït a 100 metres a la rodona i inclouran serveis com trucades al telèfon d’emergència, informació en directe dels aparcaments lliures, o informació i opció de compra online d’entrades per esdeveniments propers.



L’empresa pagarà els 60.000 euros que costa cada tòtem a través de la publicitat que s’incorpori a la part alta dels pilars. Tot i així, el directiu vol aclarir que la propaganda no serà l’única font d’ingrés. «També podem aconseguir beneficis de les apps que incloguem als tòtems i dels estudis sobre mobilitat o contaminació que es puguin fer a través de la informació que captin els nostres sensors», va afegir Boonman. La propaganda, però, serà la principal via de finançament.



Fonts d’Andorra Telecom dubten de la viabilitat d’un projecte d’aquest cost i de la dependència de la publicitat en una parròquia poc visitada com la de Sant Julià. Per contra, Boonman assegura que es posaran facilitats als negocis locals perquè puguin costejar-se la reserva d’un espai publicitari als pilars. «Fixarem preus molt ajustats perquè el màxim de comerços pugui utilitzar-nos com a plataforma de difusió i, si volen, de venda», va comentar el director.



L’objectiu de City Beacon és aconseguir la màxima rendibilitat de la publicitat, així que ja estan mantenint converses amb una empresa de màrqueting del país que col·laborarà amb ells en la política de captació de clients. «Estem parlant amb gent local que sap del tema i dels preus de la zona. Volem oferir un preu molt assequible perquè tot el món pugui publicitar-se», va defensar Boonman.



A més, Boonman considera que per a l’empresa i per al país ja suposarà un benefici en si el fet de demostrar que Andorra pot acollir el model de smart city. «El que no recuperem en publicitat, ho guanyem en promoció del projecte, demostrant que el model no només funciona a la ciutat holandesa d’Eindhoven, sinó també al sud d’Europa», va detallar el director de City Beacon.



Sobre la possible competència amb STA pel wifi gratuït, Boonman té prevista una reunió amb representants d’Andorra Telecom. «En cap cas volem fer-los la competència», assegura