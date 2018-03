Quatre jugadors debuten amb la sub-21 davant d’Escòcia

La selecció nacional de futbol sub-21 té avui una nova oportunitat de sumar punts contra Escòcia a les classificatòries per l’Eurocopa de la categoria. A les sis de la tarda es juga un matx importantíssim a l’Estadi Comunal.

El seleccionador nacional, Justo Ruiz, creu que «s’ha de ser optimista per naturalesa» i que poden «donar la sorpresa». Tanmateix, destaca que la «realitat és la que és», ja que «va passar contra Ucraïna i Holanda, tot i que la selecció també pot fer un partit com el que es va jugar contra Letònia o Anglaterra». Així, esperen donar la millor cara i «estar dins el partit durant els 90 minuts».

Els de Ruiz veuen el conjunt escocès com un equip «molt ràpid, amb força i contundent». Serà un «partit que crearà molts problemes», «sobretot quan ens facin joc directe, a les disputes individuals i a les segones jugades», comenta. «No estem acostumats a aquest nivell», lamenta. Per aquest motiu, apostarà per un «4-4-2, una alineació més equilibrada que no entrega tres quartes parts del camp».

Per altra banda, Ruiz ha volgut destacar la convocatòria d’Iker Álvarez, Joel Guillen, Eric Vales i Roberto Carlos Gomez. Ells seran les novetats. «És una de les seleccions més joves i és molt bo que tastin a la convocatòria de màxim nivell», afirma.

Ruiz també considera que el resultat d’aquest passat dimecres contra Liechtenstein va ser importantíssim i que té «molta transcendència», ja que l’esperit «contagia als més joves, sobretot quan veuen que Koldo Álvarez fa debutar als companys».

Un altre cop, un equip humil pot fer història.