L’ocupació hotelera al Pirineu fregarà el ple per Pasqua

L’ocupació turística al Pirineu se situarà al voltant del ple, al 95% de mitjana, des de Dijous Sant fins al Dilluns de Pasqua, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, condicionades a que el bon temps acompanyi.

Segons el Patronat, el fet que enguany Setmana Santa sigui aviat afavoreix el turisme d’interior i de muntanya, amb les pistes d’esquí a ple rendiment i l’inici de les activitats d’esports d’aventura com a grans atractius, segons ha destacat el director de l’ens, Juli Alegre. Els dies anteriors, entre el 24 i el 28 de març, l’ocupació oscil·larà entre el 30% o 40% dels hotels i el 85% de les cases de turisme rural. L’organisme calcula que entre aquest dissabte dia 24 i dilluns 2 d’abril uns 85.000 turistes visitaran el conjunt de la demarcació i faran més de 210.000 pernoctacions en les diferents modalitats d’allotjament turístic reglat, xifra que suposaria un 5% més que l’any passat. Pel que fa a la venda de forfets, a les estacions ubicades a la demarcació de Lleida es pot arribar fins als 100.000 passis d’esquí venuts, 15.000 més que el 2017.

Els establiments de turisme rural del conjunt de la demarcació tindran plena ocupació del Dijous Sant al dilluns de Pasqua, mentre que del dissabte 24 al dimecres 28 de març la mitjana d’ocupació estarà al voltant del 85%, tot i que al Pirineu poden arribar al 90%. Pel que fa al càmping, s’hi preveu una ocupació alta durant els dies festius a les places de bungalous que podrien arribar a la plena ocupació del Dijous Sant al dilluns de Pasqua, si bé actualment el nivell de reserves està en el 85%. Per a la resta de dies de Setmana Santa, les places de bungalous es troben actualment al voltant del 40%, informa RàdioSeu.

L’oferta d’allotjament per a aquestes dates estarà al voltant d’unes 60.000 places entre hotels, càmpings, cases de pagès, albergs, refugis, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic i un nombre indeterminat de segones residències, les quals també es preveu que tinguin per aquests dies un bon nivell d’ocupació, principalment les del Pirineu, la qual cosa influeix en el consum, en l’increment de la despesa a les zones turístiques i en la contractació de serveis de turisme actiu, esquí i activitats diverses al conjunt de la demarcació de Lleida.

La majoria d’estacions d’esquí, obertes fins el dia 8

Les estacions d’esquí encaren aquesta Setmana Santa els últims dies de la temporada. Malgrat que per les condicions de neu podrien seguir obertes al llarg de l’abril, el canvi de xip que se sol produir després d’aquests dies festius per part de la majoria d’aficionats fa que els complexos ja optin per tancar els propers dies.La majoria d’estacions, tant d’alpí com de nòrdic, tancaran pistes el 8 d’abril, tot i que Tavascan i Virós-Vallferrera ja s’avançaran i acomiadaran la temporada el 2 d’abril, Dilluns de Pasqua. Pel que fa a la resta de complexos d’esquí nòrdic, Sant Joan de l’Erm ja ha fixat com a dia de tancament el 8 d’abril. De la seva part, Tuixent-la Vansa, Aransa, Lles de Cerdanya i Guils-Fontanera tancaran entre setmana a partir del 2 d’abril, però seguiran obrint els caps de setmana següents mentre la neu ho permeti.