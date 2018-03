Un expert alerta de la necessitat de protegir-se dels atacs informàtics

«Protegir les empreses i les persones dels atacs informàtics, no és una opció, és l’opció». Així de clar s’ha mostrat l’expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Juncà durant la conferència-esmorzar que ha ofert avui organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Pérez va explicar com funciona un atac hacker, que Google és una gran font d’informació, va advertir que els assetjaments i robatoris de dades han crescut escandalosament, i que el ciberbulling entre adolescents és un fenomen freqüent així com els intents de frau amb la sextorsió [xantatge amb imatges de contingut sexual] .

Va comentar que hi ha molts casos dels quals no es té constància i que queden silenciants. «Sovint, els cossos i forces de seguretat no hi poden fer res i ho diuen així de clar. Conec empreses que han hagut de tancar perquè els han estafat 100.000 euros o més, per un moment de distracció i per clicar en un correu que no havien de clicar. La seguretat informàtica no existeix pel factor humà, mai saps quan pots tenir una relliscada que acabis pagant molt cara. Jo em vaig especialitzar en els casos de ‘sextorsió’, la típica noia guapa que t’agafa pel Facebook i al final aconsegueix que facis un vídeo nu que poden manipular. Llavors et fan xantatge a canvi de no publicar-ho a les xarxes socials, i si no pagues et destrossen la vida. No siguem ingenus, creieu que una russa guapíssima de 25 anys es fixarà en un tipus senzill com jo de Figueres, per exemple? No fotem».

Durant la seva ponència va subratllar que la gent s’ha de posar les piles en aquests temes. «S’han de preocupar per la seva seguretat i la dels seus, perquè això està afectant tothom. Em fa molta ràbia quan venen pares i em diuen: «És que jo de tecnologia no en sé». Què vol dir que no en saps? Portes un iPhone 10, tens Twitter, Instagram, Facebook i no saps prou tecnologia per protegir el teu fill?».

Segons aquest especialista, «la ciberseguretat són capes, com una ceba, i que cal protegir-les totes». Tot i així, lluny de l’alarmisme proposa solucions senzilles basades en petits canvis de configuració tot assegurant que «la millor protecció és el sentit comú». Durant la xerrada, Pérez va posar nombrosos exemples pràctics i va assegurar que l’empresa familiar no és més vulnerable que les altres. Els exemples van servir per demostrar que és molt fàcil piratejar les dades d’una empresa i que no calen ni molts mitjans tècnics ni dur a terme una gran inversió.