Mercat solidari i activitats per a tota la familia a Encamp

Aquest cap de setmana se celebra a la plaça dels Arínsols d’Encamp un mercat solidari, organitzat per l’agrupació Solidaris, amb l’objectiu de recaptar fons per a la Fundació Josep Carreras i la seva lluita contra la leucèmia. «L’objectiu és aconseguir que aquesta malaltia sigui, algun dia, 100% curable per a tothom i en tots els casos», han explicat fonts de l’agrupació.

En el mercat s’hi podran trobar tot tipus de productes a un preu reduït: des de decoració i cosmètica saludable a gastronomia o bijuteria, entre d’altres. Fins i tot, hi haurà la possibilitat d’adoptar animals.



Hi participaran escriptors i esportistes d’elit que realitzaran signatures d’autògrafs, així com artistes musicals en actuacions per a tota la família.

El mercat comença avui a les 10 del matí amb una tallada de cinta i hi participaran Carme Morales al piano, el Cor Rock d’Encamp, les Swing Girls i Chrissie Dean-Country rock & roll. Demà serà el torn de Gil Rosell al piano, repetiran Chrissie Dean-Country rock & roll i també es farà una classe de Kundalini amb el tancament, a les 19 del vespre, de gongs tibetans a càrrec de Meri Cardelús