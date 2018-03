PS exigeix concreció sobre les accions per l’acollida de refugiats

Arran de l’aprovació la setmana passada de la llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, el conseller general del PS Gerard Alís va demanar divendres al Govern que expliqui quines actuacions i protocols ha engegat durant els dos anys i mig que s’ha estat tramitant per tal de poder acollir la vintena de refugiats provinents de Síria a què el cap de l’Executiu s’havia compromès.

El grup parlamentari reclama una vida digna per als nouvinguts i vol saber com es cobriran els serveis bàsics

Alís vol saber «com es durà a terme la selecció i acompanyament dels refugiats per a la seva arribada» i també «com s’assegurarà la correcta inserció d’aquestes persones a la societat andorrana». De fet, el conseller reclama que els refugiats gaudeixin d’unes condicions dignes de vida i, per això, entre les preguntes que va enviar a la Sindicatura, va demanar «com es preveu allotjar les persones acollides», a més d’interessar-se pels serveis bàsics inherents a l’habitatge. El parlamentari tampoc va passar per alt altres qüestions referents a la feina i, en el cas dels infants, a l’escolarització.

«Com ja vam dir en el debat d’aprovació de la llei, volem que aquesta realment sigui efectiva», va insistir Alís, que va recordar que «en dos anys i mig, hi ha hagut marge per poder desenvolupar tots els mecanismes necessaris perquè es pugui aplicar de forma efectiva i puguem acollir refugiats». El conseller general espera del Govern una resposta clara sobre els treballs fets fins ara per desenvolupar-la.