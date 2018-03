Les obres de la rotonda de Fontaneda s’inicien al riu

Els treballs de la rotonda de Fontaneda s’han iniciat a la part del riu. Es tracta d’una part de la primera fase de les obres, de les quatre previstes en el projecte de desviament de trànsit a Sant Julià de Lòria per aquest any i els exercicis posteriors. El projecte és considerat pel Govern com a un dels prioritaris per a la xarxa viària nacional. D’aquest projecte ja estan en funcionament les fases tres i quatre, que són el túnel de la Tàpia i els seus accessos d’Aixovall, respectivament.



Les obres van ser adjudicades el mes de desembre passat, mitjançant concurs nacional, a l’empresa Progec SA per un import de 2.742.112,32 euros i amb un termini d’execució de divuit mesos, informa l’ANA. Els treballs estan relacionats amb el nou enllaç entre l’avinguda Francesc Cairat, a la CG1, amb la desviació de Sant Julià de Lòria que va licitar l’Executiu durant el mes de febrer passat.

Les obres d’aquesta primera fase consisteixen en la refecció de l’actual pont sobre el riu Gran Valira, que connecta les carreteres CG1 i la CS-140 de Fontaneda. També inclou la construcció d’una rotonda, que millorarà la connectivitat de la circulació, i enllaçarà amb al futur vial de la desviació a través de l’antic càmping Huguet.



Les novetats a la zona també permetran minvar el risc d’inundacions en aquesta zona, i millorarà la sortida de la part baixa dels Fontanals del Pui cap el Gran Valira per un nivell inferior al de les carreteres. Cal recordar que l’any 2008 es va desbordar el torrent del Solà. Aquest fet va obligar, tres anys més tard, el Govern i el comú lauredià a pagar 28.000 euros a uns propietaris pels danys causats per l’aigua que va afectar un bar i un aparcament.



Aquestes obres hauran de conviure amb la posada en marxa del ràfting i del passeig del Riu que permet desplaçar-se a peu des de la zona de les Arades i fins el pont de Fontaneda i que està previst ampliar ben aviat, segons es va explicar en sessió del comú de Sant Julià de Lòria.