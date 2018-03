El PIB augmenta un 1,9% en l’últim any i millora en tots els sectors

el Producte Interior Brut (PIB) va créixer un 1,9% el 2017 respecte a l’any anterior. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va celebrar l’evolució d’aquest indicador durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ahir. L’última dada publicada al web del departament d’Estadística confirma que ja fa tres anys que Andorra encadena creixements en el PIB real. De fet, d’entre els resultats dels últims tres anys, el de l’any passat és el millor, segons va assegurar el mateix ministre. El demòcrata es va mostrar especialment satisfet comparant la situació actual amb la que es va viure arran de la crisi econòmica. A partir del 2008, es van registrar sis anys de davallada del PIB, tal com va recordar el titular de la cartera de Finances.



Cinca va parlar tant del PIB real com del nominal. El PIB real suma tots els béns i serveis finals produïts en un estat durant un període determinat –normalment, un any– i elimina el canvi dels preus al llarg dels anys. Per tant, aquest indicador reflecteix el creixement econòmic d’un espai econòmic d’una manera més acurada que el PIB nominal, un indicador que, per contra, sí que té en compte els canvis anuals com les inflacions o les deflacions.



En números absoluts, el producte interior brut real de l’any passat es tradueix en 1.973,62 milions d’euros, mentre que durant el 2016, la xifra sumava 1.937,33 milions d’euros. Tot i aquest increment, el volum del PIB real del 2017 és molt inferior al de fa una dècada. El 2007, es calculaven 2.350,29 milions d’euros. Pel que fa al PIB nominal, l’augment del 2016 al 2017 va ser del 2,8%. És a dir, va passar dels 2.601,09 milions d’euros als 2.673,66.

Increment en tots els sectors

El demòcrata va destacar que tots els sectors econòmics «han tingut un comportament positiu». Fins i tot, els que més van patir les pèrdues a partir de la recessió, com ara el sector de la immobliària i el de les activitats professionals, que van créixer un 0,5%. «És un augment discret, però és una molt bona notícia», va destacar el ministre portaveu. En aquest sentit, el sector de la construcció continua, per segon any consecutiu, amb variacions positives.



Cinca va subratllar els increments en altres àrees com la dels serveis de l’administració. Els sectors de sanitat, educació i serveis socials i personals van augmentar un 1,4% en el PIB nominal. Sectors com el del comerç, el transport, el de la informació i les comunicacions i el de l’hostaleria també van anar cap a amunt, amb un creixement percentual d’un 4,4%.



Pel que fa al PIB nominal per càpita, es va situar l’any passat en 35.747 euros, un 0,5% més que l’any anterior, pel creixement de la població estimada en el 2,3%. El PIB real per càpita va disminuir un 0,4% respecte a l’any 2016, situant-se en els 26.387 euros.

No hi haurà patrulles conjuntes amb França

El conveni amb França de cooperació transfroterera en matèria policial i duanera entrarà en vigor diumenge que ve i suposarà l’augment de la coordinació i l’intercanvi d’informació entre agents andorrans i francesos.

El cap del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, va aclarir que «la idea no és que hi hagin patrulles conjuntes» d’efectius policials del Principat i de França, tot i que el conveni contempla aquesta possibilitat en algun cas.

La lluita contra el contraban de tabac és una de les actuacions principals que el departament de Tributs i Fronteres s’ha marcat per aquest any, tal com mostra el programa anual d’actuació que es va aprovar ahir a la sessió del Consell de Ministres.

Per intensificar el control a la duana, Hinojosa va dir ahir que s’incorporaran 12 duaners entre aquest any i el vinent. Set treballadors se sumaran a la plantilla el 2018, i cinc, el 2019.