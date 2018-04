La junta del VPC planteja deixar de jugar a França i fer-ho a Espanya

Torna una vella possibilitat que es va posar anteriorment sobre la taula i que ara torna a agafar força, amb un nou panorama. La directiva del VPC està estudiant l’opció de deixar de jugar a França i integrar-se per jugar la competició a Espanya de manera immediata. Els socis prendran la decisió definitiva en l’assemblea general que es planteja realitzar-se entre finals d’abril i inicis del mes de maig.

Aquesta idea ja es va posar sobre la taula en altres ocasions. L’anterior president de l’entitat, Josep Maria Escolà, va defensar aquesta postura de canvi de país, sent un punt decisiu en el seu dia per decidir si continuaria en el càrrec. Però no va trobar prou suports en l’entorn de l’entitat, ni dins. Ara l’actual dirigent, Paul Alieu, està convençut de tirar el projecte endavant, acompanyat de la junta directiva, la plantilla i els socis, que hauran de prendre la decisió a l’assemblea general que es convocarà per a les pròximes setmanes. Abans també haurà parlat amb el Govern.

Suport de la plantilla

«És una idea que tenim i que s’ha d’estudiar», afirma Alieu, que és partidari del canvi de competició i passar a jugar a Espanya, igual que la majoria de components de la directiva. «Només dos hi estan en contra», afirma. Anteriorment, davant aquest tipus de proposta, «s’ha sentit de tot», a favor i en contra, i considera que aquesta vegada l’opció està suficientment madura. A més, compta amb el suport de bona part de la plantilla: «Farem el que vulguin els jugadors. Molts veuen el canvi amb molts bons ulls. Al campionat francès els rivals són molt durs i els arbitratges en moltes ocasions polèmics en contra nostre. Estan molt cansats de tot això i els entenc». A més, per les converses que ha anat tenint, veu que «perdrem jugadors si seguim a França».

Alieu: «Farem el que vulguin els jugadors. Molts veuen el canvi amb molts bons ulls»

Per com s’ha anat desenvolupant les últimes temporades, amb alguns descensos de categoria i trobant-se disputant les últimes campanyes la Promoció d’Honor, la setena divisió, «el club està estancat a França, crec que no podrem pujar més». En canvi, a Espanya els darrers anys «el nivell està pujant molt», que permetria que l’equip tingui un nivell competitiu, que també es podria traslladar a la selecció. La intenció d’Alieu és fer el canvi de manera imminent i la pròxima temporada ja jugar a la lliga veí del sud. Seria a Honor Catalana, la tercera divisió espanyola, una categoria que «és interessant». En aquest sentit, «quedar-nos un any més a França no ens interessa».

En cas de confirmar-se també es veu com una possibilitat per comptar amb més components andorrans a la plantilla. «Volem confiar amb la gent d’aquí i no haver de fitxar estrangers. Podríem recuperar jugadors que estan estudiant a Barcelona i tots en sortiríem guanyant».

Donar continuïtat al cos tècnic

El projecte de cara a la pròxima temporada es començarà a plantejar en els pròxims dies, amb el punt important de saber on jugarà l’equip difinitivament. Mentrestant calen assegurar coses i un és el de la banqueta, amb el duet d’entrenadors Jonathan Garcia i David Kirikaishvili, que finalitzen contracte el mes vinent. La intenció dels tècnics és la de continuar, i Alieu aposta per a que sigui així: «Personalment crec que han de seguir. Sóc també jugador i veig la feina que fan durant la temporada tant en els partits com en els entrenaments. A més, desenvolupen un sistema de joc que m’agrada». A part de president Alieu, de 38 anys, també és jugador i la seva intenció és continuar en actiu.

Aprovat a la temporada per assolir la permanència

La derrota del VPC diumenge al camp del Coquelicots Montechois Rugby va deixar als andorrans sense possibilitats de pujar a Honor. Era tot just la primera ronda de les fases d’ascens, i quedar eliminats a les primeres de canvi va ser una decepció.

Tot i així, «l’objectiu de la junta era mantenir la divisió, i s’ha aconseguit», assegura Alieu, pel que la nota que posa al curs és «d’un cinc sobre 10». El principal problema de l’equip al llarg dels mesos va ser les dues cares tant diferents mostrades quan jugava com a local, que quan havia de fer-ho a domicili, i el seu rendiment baixava de manera estrepitosa. Però aquesta és una circumstància que no és nova, per diferents circumstàncies. «A fora fa molts anys que ens està costant molt. A casa s’han fet partits realment molt bons aquesta temporada», però lluny del Principat no han sortit les coses, acumulant derrotes. «Tenir baixes d’efectius és un problema, però mentalment també ens costa. A més, pels rivals jugar contra nosaltres sembla que sigui el partit de la seva vida».

Renuncia a la Copa Pirineus

Un cop finalitzada la lliga, la Copa Pirineus és una competició que serveix als conjunts per continuar en actiu unes setmanes més i no donar encara la temporada per conclosa. Però el VPC la dona per finalitzada i renuncia disputar el torneig.