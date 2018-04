El jazz de Llibert Fortuny encetarà el Kids Film Festival

La Sala del Comú d’Escaldes-Engordany acollirà l’espectacle inaugural de la quarta edició de l’Andorra Kids Film Festival, amb un concert a càrrec de Llibert Fortuny el dissabte a les 17.30. Fortuny és considerat com un dels més destacats músics i compositors de jazz de Catalunya dels nostres temps. El seu estil, barreja d’elements tradicionals amb electrònics, és fruit d’un talent innegable però també d’una dedicació plena i unes ganes d’innovar i renovar en l’àmbit jazzístic. El concert que oferirà està pensat per al públic familiar i pretén despertar el músic que tots portem dins. I no només amb el saxo, sinó amb l’aplicació de la tecnologia a la música: ordinadors, pedals, amplificadors, distorsionadors i saxos electrònics acostaran als nens i nenes a un món desconegut on aprendran activament què és un delay o un loop, jugant amb ritmes i melodies.

100% infantil

A partir del dia 7, l’Andorra Kids Film Festival se celebrarà de manera ininterrompuda durant tota la setmana, adreçat a públic escolar de dilluns a divendres i a públic familiar el cap de setmana.

L’oferta d’enguany per a les sessions escolars ha tingut una excel·lent rebuda per part dels Centres. Més de 2.000 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys provinents de tots els sistemes escolars d’Andorra ompliran de dilluns a divendres la sala del Comú d’Escaldes-Engordany per assistir a les sessions delscicles Animalades de cine, Al sostre del món i Sport lovers. Pel que fa al cap de setmana del 14 i 15 d’abril, amb tallers i sessions de cine adreçades a públic familiar, les entrades es poden comprar al web del festival.