Motos de neu andorranes invaeixen l’espai protegit català

Els agents rurals de Catalunya, els homòlegs dels banders, han posat en setge a les motos de neu andorranes que arriben al seu territori de manera il·legal. L’acumulació de neu d’enguany a la zona fronterera ha provocat, segons fonts de la Generalitat, un gran trànsit rodat que prové majoritàriament de la banda andorrana. Segons el cos català, la zona més conflictiva és la que fa frontera amb la Rabassa laurediana amb Naturlandia, tot i que la cap regional dels agents rurals del Pirineu, Anna Servent, assegura que el més greu és que aquestes motos envaeixen o bé zones protegides d’interès natural o bé espais de reserva especial de caça.



Segons Servent, a Catalunya, està prohibit circular en moto de neu fora de pistes, pel que la circulació motoritzada per aquestes àrees també posa en perill la vida de la fauna, tant protegida com cinegètica. «Aquest animals estan en una època que es mouen molt poc i tenen molt poques reserves», explica Servent. L’arribada d’aquest motoristes, no només els molesta, sinó que també els obliga a desplaçar-se, el que suposa un desgast energètic i els hi pot arribar a provocar la mort.



Per aquest motiu, ja abans de Setmana Santa, es va posar en marxa una campanya amb controls que s’estan fent en tots els punts fronterers entre Andorra i les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Però ha estat aquests dies de vacances quan més s’ha intensificat l’activitat i els agents han augmentat la vigilància. «Hem augmentat el número de serveis de vigilància per prohibir tant la circulació il·legal, com la pràctica furtiva a nivell cinegètic», explica Serven. Tal i com s’ha pogut veure en diversos vídeos penjats a les xarxes socials aquests dies, amb tanta neu, resulta fàcil acostar-se als animals.

Primer sancionat

Al municipi de Valls de Valira es va enxampar una moto en plena activitat al Vall de Valira. Al conductor se li va imposar una multa de 300 euros. Aquest és l’únic cas, de moment, que ha tingut conseqüències, i això ha permès als agents rurals per alertar de la seva actuació.