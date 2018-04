L’oposició diu que la liquidació dels comptes està «manipulada»

L’oposició critica l’optimisme del Govern davant els comptes liquidats de l’any passat i lamenta que el tancament del pressupost està «manipulat» i «maquillat». Són adjectius que van utilitzar ahir diversos consellers a la minoria com l’independent Carles Naudi, el liberal Ferran Costa i el progressista Víctor Naudi. Per una banda, es va qüestionar el superàvit de nou milions que va presentar l’Executiu el dimarts. «Any rera any seguim tirant de reserves d’Andorra Telecom i FEDA i a més no para de créixer la despesa en personal i assessoraments», va apuntar Naudi, d’SDP. Aquest any, el Govern es va adjudicar a l’apartat d’ingressos patrimonials prop del 70% dels beneficis de l’operadora. L’any passat es van tenir en compte el 100% dels dividends de la parapública, tot i que abans només es prenia el 30%.



Per la seva banda, Costa va qualificar les xifres de «preocupants. «Ens diuen que l’economia del país va bé i que ha millorat però el cert és que l’Impost de Societats, que reflecteix el benefici de les empreses, ha baixat en un 35,5%», va comentar el liberal. «La bona notícia del superàvit és una anècdota», va afegir Costa.



Carles Naudi també va mostrar preocupació per la davallada de les inversions durant el 2017. «Es van pressupostar 45 milions d’euros i només se n’han executat 24. S’ha aconseguit el superàvit en base a reduir les inversions que calen fer al país», va etzibar l’independent. Naudi va destacar que encara és més «indignant» perquè el Govern va preveure que les inversions suposarien el 3% del PIB durant aquell any.

IPC

La previsió de cara a aquest any és poc esperançadora per a Naudi. «El 2018 serà pitjor que el 2017, perquè aquest any es parteix d’un pressupost amb dèficit que no ha previst els 10 milions que el Govern encara ha de pagar als comuns i només s’ha tingut en compte el 50% de la pujada de l’IPC», va explicar el conseller. També va destacar que el pressupost d’aquest any no contempla la «pujada hipotètica» que calcula l’agència de ràting Standard & Poor’s. «El tipus financer augmentarà un 0,4%, que vol dir un milió d’euros», va aclarir Naudi.



La intenció del Govern d’eliminar algunes deduccions fiscals a empreses també han causat polèmica. Víctor Naudi considera que cal una actualització però sense fer canvis constants per evitar la«inseguretat jurídica». Carles Naudi, per contra, es nega a fer cap modificació fent incís en el 20% de riquesa del PIB que suposen les deduccions. «Em sembla agosarat que es vulguin treure deduccions per anar a buscar més recaptació», va dir l’independent.



Pere López, del PS, va rebutjar fer valoracions sobre la liquidació dels comptes pel fet que encara espera rebre la informació. «Els comptes tancats haurien de ser al Consell General des del 31 de març i encara no els tenim. El Govern hauria de tenir més respecte cap a l’oposició i lliurar la informació quan estableix la llei», va subratllar el socialdemòcrata.