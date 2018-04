L’ACA considera alt el nombre de motoristes morts els últims mesos

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) considera massa elevat el nombre de motoristes morts a les carreteres del país en els últims quatre mesos. Antoni Sasplugas, secretari general de l’entitat, lamenta que hi hagi hagut quatre víctimes mortals per accidents en moto des de principis d’aquest any. L’últim final tràgic es va viure a finals de febrer, a l’avinguda Salou. Un possible avançament de la moto va acabar amb la mort d’un menor de 16 anys i, hores després, del seu pare, de 45 anys. «En molts pocs mesos hi ha hagut quatre accidents mortals amb moto: tres a Andorra i un fora, però amb un motorista resident implicat», va detallar Sasplugas.



Aquesta és una de les raons principals per les quals l’ACA ha decidit aquest any posar el focus en la seguretat dels motoristes en el marc del pla de seguretat viària que l’assemblea general de socis va aprovar el 15 de març. Sasplugas va avançar a aquest periòdic que una de les mesures del programa que s’estan plantejant és l’organització de cursos setmanals per a conductors de moto que vulguin millorar la seva seguretat. En aquesta formació s’aprofundiria, per exemple, en la necessitat de portar totes les revisions mecàniques en ordre. També es donarien detalls de com han de ser els pneumàtics perquè estiguin en les condicions més òptimes, o de la posició dels retrovisors perquè estiguin perfectament orientats.

Aquesta primavera es posa en marxa

«L’opció dels cursos encara està en fase d’estudi i estem valorant quin partner ens pot ajudar», va comentar Sasplugas. «Com a molt tard ho hem de fer aquesta primavera, abans de l’estiu, que és quan més motoristes s’animen a conduir», va afegir. «La campanya hauria de durar un o dos mesos com a màxim», va dir el secretari general. «Tenim reunions sobre el pla de seguretat viària cada 15 dies i anem avançant amb rapidesa», va afirmar.



La proposta dels cursos, que segurament es farien els caps de setmana, és una de les accions «sobre el terreny» que ha de complementar la campanya de sensibilització que també s’està ideant des del club automobilístic. «La campanya de comunicació ha de tocar la fibra perquè els motoristes siguin conscients dels perills que comporta conduir una moto», va detallar.

Sasplugas va voler destacar que la campanya comunicativa «no funcionarà» sense accions concretes de millora de la seguretat. El secretari general no va voler entrar a valorar si calen instal·lar més radars de velocitat. Tot i així, sí que va admetre que s’hauria de promoure que els conductors, ja no només els motoristes, circulessin a menys velocitat. «L’excés de velocitat i les distraccions al volant són les causes principals d’accidents», va apuntar Sasplugas.

Els ciclistes, al punt de mira

Durant els propers anys, l’atenció del pla s’enfocarà a la seguretat d’altres col·lectius: els conductors de cotxe, els vianants i, també, els ciclistes. Sasplugas va fer incís en aquest últim grup ara que des del Govern s’està impulsant la creació d’un sistema de bicicletes elèctriques al Principat.



D’altra banda, l’ACA organitzarà el mes vinent la cinquena edició de la jornada de mobilitat elèctrica. Aquest cop es farà el 12 de maig al Prat del Roure, a Escaldes. Durant tot l’any, l’ACA es proposa passar de 7.700 socis a 8.850.

A l’espera que l’administració pública corregeixi alguns dels punts negres detectats

-Antoni Sasplugas, secretari general de l’ACA, va evitar fer valoracions sobre la quantitat exacta de punts negres que l’administració pública ha arreglat des que l’entitat els va detectar fa dos anys.

-El secretari general va admetre que s’han millorat alguns d’aquests punts, però que encara queda feina a fer. «Alguns s’han anat corregint. D’altres, estan projectats», va explicar. També va voler subratllar que des de la seva entitat fan «d’observadors» i no de «policies». «És l’administració qui ha de resoldre-ho».

-En l’informe de mobilitat que es va presentar el 2015, l’ACA va assenyalar un total de 25 llocs on hi ha una concentració d’accidents que destaca per sobre de la resta de vies del país.

-En aquest mateix document, el club automobilístic explicava que en la majoria dels accidents, les causes es devien a distraccions al volant.

-L’altra raó era la mala pràctica a l’hora de conduir. Entre d’altres imprudències es posava d’exemple el fet de no posar els intermitents a les rotondes o els canvis de carril perillosos.