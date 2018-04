Els aficionats sumen

Amb l’objectiu de reunir sota un mateix paraigua totes aquelles persones interessades, que mostren curiositat i seguiment de la meteorologia, es constituïa oficialment ahir la Xarxa d’observadors meteorològics voluntaris d’Andorra, una organització que s’havia començat a impulsar l’any passat i que ja havia mantingut els primers contactes.

La intenció és que les persones participants vagin aportant dades i imatges i que aquestes a la vegada puguin ser útils al Servei Meteorològic Nacional. El responsable del servei, Toni Molné, va expressar que «la voluntat és donar el màxim suport als voluntaris i que, fins i tot, puguem proporcionar-los alguna formació o material», per tal d’aconseguir que la informació circuli de forma transversal. De fet, Molné va avançar que el Govern està treballant en la posada en marxa d’un aplicatiu mòbil que pugui contactar tots els voluntaris i on tothom pugui aportar i consultar la informació. «Si les observacions i dades són en temps real, ens poden ajudar a complementar i a millorar la qualitat de la previsió a petita escala», va destacar.

La primera trobada del grup s’emmarcava dins de la celebració del Dia mundial de la meteorologia, on hi havia present la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que va aprofitar per recordar que amb el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic es donarà rang legal al Servei Meteorològic Nacional.