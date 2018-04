L’organització modifica el calendari de les finals

La velocitat arriba a Grandvalira. Aquest cap de setmana, l’estació andorrana rep els esquiadors més ràpids del món es troben en les dues últimes proves de la Copa del Món del Quilòmetre Llançat. La prova es disputa a la pista Riberal del sector Grau Roig que disposa d’una torre de 10 metres d’alçària i 18 metres de longitud des de la qual l’organització pretén que algun participant arribi als 200 km/h.

Aquesta pista, l’única al sud d’Europa preparada per una prova d’aquesta mena, té una longitud total de 900 metres i una zona de frenada de 450 metres. El seu traçat comença a 2.538 m d’altitud i acaba als 2.338 metres, amb un desnivell de 200 metres als quals cal sumar la torre de 10 metres del punt de sortida. El grau de pendent màxim és del 74%.

A causa de les condicions meteorològiques i en previsió que aquesta pugui empitjorar, l’organització va decidir ahir fer uns canvis en el calendari. Avui a les 9 del matí es disputen les semifinals de la primera Copa del Món i a les 13.30, les finals. A les 12 del migdia se celebra la mànega classificatòria de la segona Copa del Món. Una d’aquestes proves del dia puntuarà pel Campionat d’Espanya.

Per altra banda, demà a les 9.30 del matí se celebraran les semifinals i a les 11 del matí seran les finals. A les 18.30 serà l’entrega de premis. Una d’aquestes servirà per celebrar el Campionat de França.

Així i tot, com que la previsió meteorològica no és massa bona, podria ser que la mànega classificatòria de la segona copa del Món ja servís per saber el guanyador. S’anirà decidint en funció del que permeti el temps.

Si el temps perdona, Grandvalira pot acollir una jornada històrica. Superar els 200 km/h seria un fet inèdit al país.