Rius i Arnabat pugen al podi dels Nacionals de Portugal

El president aposta per fer un aeroport i per més formació

Per la seva part, l’andorrana Xènia Rodríguez va ser 10a a 7,30 de la guanyadora. Cande Moreno i Clàudia Mijares no van poder acabar la primera ronda.

Albert Pérez, Àxel Esteve, Matías Vargas, Albert Torres, Xavier Cornella, Pol Suárez, Lucas López, Robert Solsona i Xavier Salvadores no van poder acabar la prova.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació