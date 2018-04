Els advocats volen limitar els cops que un candidat es pot examinar

L’objectiu de la roda de premsa celebrada ahir al matí per la degana del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq, era aclarir la polèmica respecte els exàmens suspesos per alguns aspirants. Segons va explicar, la intenció a partir d’ara és limitar les oportunitats de realitzar aquest exàmen, ja que el temari és públic al BOPA i s’aprova amb un «mínim de coneixement de dret andorrà». A més, va afegir: «una persona que suspèn cinc o sis vegades el mateix temari, o no hi posa bona voluntat o s’ha de plantejar fer una altra professió». Tot i així, va recordar que no hi ha un mínim de places i que s’hi pot inscriure tothom que «compleixi els requisits i el reglament».



Bellocq també va explicar que, antigament, la majoria dels presentats eren catalans, ja que les condicions d’accés eren més fàcils que a Espanya, on s’exigeix un practicum. Ara, però,tothom que vulgui entrar al Col·legi d’Advocats d’Andorra està obligat a passar aquesta prova, independentment de la nacionalitat. Els únics exempts seran els alumnes que cursin el màster en Dret andorrà de la UdA, que s’estrenarà el curs vinent.