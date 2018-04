Viladrich espera superar la mala ratxa molt aviat

L’entrenador de l’FC Andorra, Candi Viladrich, considera que ara mateix l’equip «està passant per una mala dinàmica en resultats» que coincideix amb la mateixa que es va patir a la primera ronda. «Estem passant un mal moment, tot i que no és pel que fa al joc», ja que a parer seu «abans no jugaven tan bé i aconseguiem la victòria», però creu que «els petits errors» els estan passant «factura», i això, «abans no passava».

En aquest context, espera quela mala ratxa acabi i a partir dels partits contra l’FC Martinenc i el CP San Cristóbal, espera sumar els 15 punts. «La filosofia de joc és la mateixa però treballarem per aixecar-nos i millorar els resultats», explica. «La permanència la tenim a tocar i encara falten moltes jornades per endavant», comenta.

En aquest sentit, considera que el partit de diumenge va ser molt igualat i que les defensen es van imposar molt. Malauradament a partir de l’expulsió que creu «justa», el joc va canviar. Tot i això, «no es va mesurar als dos rivals per igual», ja que dues jugades abans «s’hauria d’haver ensenyat una segona groga al Balaguer». «La decisió de l’àrbitre ens va condicionar un pèl», creu. «Estem fent les coses bé però estem en una mala època», sentencia.

D’aquesta manera, l’equip andorrà va perdre diumenge per 2 a 0 contra el Balaguer. Adrià va marcar dos gols i els del Principat van perdre el control del matx després de l’expulsió de Robert Font, qui va realitzar una forta entrada.

De moment, l’equip es manté a la sisena posició del grup dos de Primera Catalana.

L’objectiu és la permanència i classificar-se tot i que la promoció d’ascens queda molt lluny. Ara toca lluitar i no relaxar-se.