Cazebonne i Ralle optaran a l’escó de la cinquena circumscripció

A Andorra, on van votar 176 residents francesos, la candidata de La República En Marxa també va ser la més votada, amb 56 vots, però darrere va quedar el candidat dels Republicans, Raphaël Chambat, amb 46, que va desbancar Ralle Andreoli, que va obtenir-ne 35. La repetició de la votació, que havia quedat anul·lada pel Consell Constitucional francès, va destacar per una participació mínima, del 6,6% únicament.

Samantha Cazebonne, la candidata de La República En Marxa –el partit del copríncep francès Emmanuel Macron–, va proclamar-se guanyadora, amb un 35,15% dels vots, de la primera volta de les eleccions legislatives franceses que van repetir-se el passat diumenge per elegir de nou el diputat de la cinquena circumscripció de l’Assemblea Nacional Francesa, que inclou Andorra, Mónaco, Espanya i Portugal. Amb un 28,40% dels vots, va seguir-la François Ralle-Andreoli, del projecte Agissons Ensemble, que serà el candidat amb qui Cazebonne es disputarà la segona volta de les eleccions el proper 22 d’abril.

