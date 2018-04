Demanda de més recursos per lluitar contra el dopatge

Des que l’ Agència Andorrana Antidopatge va iniciar la seva activitat l’11 d’abril de 2016 per fer front a la lluita contra el dopatge al nostre país, aquesta ha anat creixent i adaptant-se a les necessitats exigides pels organismes internacionals. No obstant això, segons es deprèn de la seva liquidació de comptes, és imprescindible que segueix creixent.

Actualment, l’AGAD té «uns mínims per funcionar» i exerceix «les seves tasques i les funcions que li pertoquen». Malgrat estar complint amb els seus objectius, després que la UNESCO li adjudiqués una partida destinada a finançar els projectes destinats a promocionar la lluita contra el dopatge a Andorra i amb la modificació del Codi Penal, es presenten nous reptes que, amb l’estructura actual seran complicats d’assumir.

Per tant, s’han de crear partides econòmiques per fer front a les noves despeses que fins avui, l’AGAC «no contemplava com a necessàries» i si, l’organisme vol créixer, necessitarà, entre altres inversions, nous llocs de treballs.

Tot i la «política de prudència» que ha permès que s’hagi gastat el 84,73% del pressupostat, han existit uns sobrecostos que no s’havien tingut en compte i es preveu que a la llarga hi hagi un augment de despeses a causa del creixement «imprescindible» -i inevitable- de l’organisme. Per tant, caldran pressupostos més generosos si no es vol caure en l’estancament de l’organisme.

Aquest any 2017 ha sigut el primer que s’ha fet un exercici sencer i per tant, hi ha hagut un increment de les despeses i dels ingressos en comparació amb l’any anterior. Les xifres completes han servit per reiterar la necessitat de creixer de l’organisme.