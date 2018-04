Previstos 300.000 euros per a obres proposades pels residents

El pressupost participatiu previst per aquest any pel Govern és de 300.000 euros, és a dir, 100.000 euros més que l’any passat. Aquesta partida, presentada ahir pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la tècnica del departament, Mari Martínez, serveix per fer front al cost d’una o diverses obres urbanístiques proposades per la ciutadania. Torres va posar com a exemple d’idees l’estabilització de murs situats a les carreteres generals, la col·locació de baranes, la millora de carreteres generals, passos de vianants o carrils bici.



Des d’ahir i fins al 8 de maig, els residents poden presentar propostes a través del web www.pressupostparticipatiu.ad i també des de l’ordinador que s’ha instal·lat expressament a l’oficina de Tràmits del Govern. Després d’un període d’anàlisi de totes les sol·licituds rebudes, el 22 de maig es presentaran les propostes acceptades. Des de llavors s’obrirà un termini perquè tots els residents majors d’edat puguin decidir quina proposta és la més necessària. Es podrà votar fins el dia 14 de juny. Finalment, la presentació pública de les iniciatives guanyadores es farà el 19 de juny.



Sobre el per què d’aquest augment pressupostari, Torres va fer incís en la voluntat del Govern de «tenir encara més en compte els suggeriments dels ciutadans».



La idea del 2017, en construcció

La idea més votada de l’any passat va ser la construcció d’un pas elevat a la carretera general 1, a l’alçada de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. Les obres de l’estructura metàl·lica van començar fa tres setmanes i es preveu que estiguin acabades al juny. «Volem projectes que presentin un resultat palpable en menys d’un any», va comentar el titular de la cartera d’Ordenament Territorial.

Als pressupostos participatius del 2017 hi van participar 124 persones, que van presentar un total de 161 propostes urbanístiques.

D’aquestes, es van acceptar una quarantena. Pel que fa a la votació, hi van participar un miler de persones, de les quals 887 per ordinador i 259 amb butlletes. Hi va haver 2.319 vots tenint en compte que es podia votar per més d’una proposta. Les previsions de cara a aquesta segona edició contemplen que, com a mínim, s’aconsegueixi la mateixa xifra que la de l’any passat, tant pel que fa al volum de propostes presentades com pel nombre de persones que accedeixin al portal del Govern per votar.