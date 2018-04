Montaner proposa canvis a la llei de la CASS

«Només es tracta de canviar tres paràgrafs de la llei de la CASS per tal d’incentivar la donació d’òrgans en viu», va insistir Montaner, que va explicar que havia rebut el suport de la resta de grups parlamentaris i inclús del cap de Govern, així com de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra. «La iniciativa és un win-win», va sentenciar la consellera.

La consellera també va posar de relleu que amb aquesta modificació s’aconseguiria «fer estalviar diners a la CASS». Mentre no es fa el trasplantament, el malalt ha de realitzar contínuament diàlisis, el que representa a la CASS un cost de 50.000 euros per persona a l’any. Un trasplantament, en canvi, suposa uns 41.000 euros de mitjana, va dir Montaner tot fent referència a una dada facilitada anteriorment pel Ministre de Salut.

La consellera d’UL+Independents de la Massana, Carine Montaner, ahir va entrar a tràmit parlamentari una proposició per modificar la llei de la CASS i que els donants d’òrgans puguin cobrar el 100% del salari quan estiguin de baixa. Montaner va explicar que «els donants d’òrgans vius són persones sanes que decideixen de forma altruista donar un òrgan a una altra persona malalta que necessita un trasplantament per poder sobreviure», de manera que es tracta d’una «acció generosa».

Per Lara Ribas

