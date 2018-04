El telecabina de la Coma estarà operatiu la propera temporada

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), ha publicat avui que el telecabina que ha d’unir la zona de l’Hortell amb la de la Coma per millorar la mobilitat dels esquiadors a les pistes d’Arcalís durant l’hivern i la mobilitat dels turistes fins als llacs de Tristaina i tota la zona a l’estiu, ja és en marxa. El Comú d’Ordino ha posat a disposició pública el termini de quinze dies hàbils per a que els interessats puguin consultar el projecte i presentar les al·legacions que creguin convenients.



El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha destacat que aquest és «el primer pas» i que s’està «treballant a fons» perquè el telecabina sigui una realitat la propera temporada d’hivern. S’espera que les obres de construcció comencin a partir del mes de maig i el telecabina ja estigui operatiu el desembre, per a la propera temporada d’esquí.

Es calcula que el cost definitiu ronda els set milions d’euros, tot i que s’està treballant per reduir-lo.



Som Cloud

A més, les dades i tota la plataforma informàtica del Comú d’Ordino han deixat d’estar emmagatzemades en el sistema físic tradicional, ubicat a les instal·lacions de la corporació. A partir d’ara, estaran al Som Cloud, el núvol virtual d’Andorra Telecom, i serà la compnyia la que s’encarregui de totes les tasques de manteniment, actualitzacions i d’altres necessitats informàtiques. El Comú d’Ordino és la primera administració pública que adquireix aquest servei, per un cost mensual de 2.000 euros.



El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha explicat avui que aquesta acció, en marxa des de finals de 2016, permet alliberar al comú d’inversions i recursos informàtic i que es podrà revertir en millorar altres serveis per al ciutadà. I ha afegit: «ens permet estar al dia dels sistemes informàtics». Per la seva banda, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha animat la resta d’administracions que facin el mateix pas, ja que el trasllat de les plataformes informàtiques a un núvol és una «iniciativa mundial». A més, totes les dades quedaran guardades al país per evitar problemàtiques com les filtracions que ha patit Facebook.



En total, s’espera que el comú enviï sis terabytes d’informació en una acció que finalitzarà abans de l’estiu. Els treballadors de la corporació continuaran treballant de la mateixa manera però l’accés als serveis s’oferirà a distància des del núvol.