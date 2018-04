La Federació Motociclista presenta el futur del trial

La Federació Motociclista d’Andorra mira el futur i vol un andorrà que competeixi al Mundial de trial. Per aquest motiu, ahir va començar una nova edició dels cursos de trial organitzats per la federació i pel pilot de trial mundialista Jordi Pascuet, amb la col·laboració d’Oriol i Josep Maria Pi. També es va presentar l’equip de tecnificació de trial amb l’entrenadora Alba Villegas i l’expresident de la Federació Motociclista d’Andorra, Josep Punti.

Segons el cònsol menor del Comú de Sant Julià, Julià Call, «aquesta és una molt bona iniciativa per tenir un bon planter de corredors de trial». En aquest sentit, tal com va explicar ahir Pascuet, aquest curs vol «iniciar els més menuts i perfeccionar en la conducció de motos, treballant les habilitats bàsiques que requereix la disciplina del trial i que constitueixen la base de la resta d’especialitats del motociclisme». Aquesta formació es fa amb motocicletes elèctriques segures que deixa la Federació perquè els nens es puguin introduir al trial. «Aquest camí s’inicia a la Plaça de la Germandat i aquests nens seguiran i competiran», va explicar. «Al final sortirà un que arribarà al màxim nivell mundial si es fan les coses ben fetes».

Per altra banda, Josep Maria Pi va remarcar que és «una aposta inèdita» i que estan «molt satisfets». «Un model tutelat per la federació i que ofereixi continuïtat no existeix enlloc», comenta. Així mateix, Oriol Pi, destaca que és «una gran oportunitat pels nens del país» i no només «els ensenyarà anar amb moto», sinó que també «els valors que comporta».

En aquest sentit, pel que fa a l’equip de tecnificació, Punti va explicar que és una manera de «donar continuïtat en aquest esport» i que es dóna «una sortida tutelada d’un equip portat per una instructora, l’Alba Villegas». Aquest està format per Laia Pi, Robert Capdevila, Joan Miquel García, Gaudí Vall i Pere Ache.

Amb Toni Bou

Natàlia Gallego, presidenta de la FMA, va donar a conèixer que «s’ha parlat amb el Toni Bou» i que «s’ha ofert a la federació a contribuir en les formacions dels joves trialers». «Algun dia el tindrem a la plaça perquè és una gran oportunitat amb el campió del món, fet que suposa una gran motivació pels nens», destaca. El curs va començar ahir amb 12 possibles promeses.