El MoraBanc cau a la pista del Burgos amb una dolorosa derrota

Quan un equip petit es fa gran sempre és emocionant, sobretot si és l’equip que admires. Malauradament, quan aquest conjunt és el rival, t’ho jugues tot en una final i no ho passes massa bé. I si a sobre, es té una afició local que et complica el partit, encara es fa més difícil. D’aquesta manera, un partit que en un principi podia semblar controlat, es va convertir en un malson pel MoraBanc Andorra que, al final, es va veure superat per un rival que repetia victòria i que aconseguia la seva tercera consecutiva a la Lliga Endesa per 92 a 86. El MoraBanc va sumar la 12a derrota de la temporada.

I mentrestant, els aficionats es van deixar les goles al Coliseum Burgos. L’ambient va ser excepcional i van convertir la pista en una olla de pressió. Un factor que va ser un detonant del partit. Ara, es troben en 14a posició i somien en tornar a ser a la màxima categoria la temporada vinent.

Al primer quart, el desencert del Burgos va permetre obrir distància tot i que el MoraBanc no va estar especialment brillant. Tot i algunes errades en defensa, els tricolors van saber controlar i, amb paciència, van anar fent amb un joc que s’anava aturant. A la mitja part, ja tenien un avantatge d’onze sobre el Burgos. El MoraBanc controlava i no s’esperava cap imprevist. Els fantasmes de Baskònia s’estaven esvaint i tot apuntava a una victòria contundent. Els del Principal havien atrapat molts més rebots ofensius que el rival i s’estava treballant una bona feina.

A la segona part, tot semblava controlat però els burgalesos van sortir forts davant una afició esplèndida i van començar un estira-i-arronsa que es va allargar fins al final d’un partit que el MoraBanc no va poder guanyar. El Burgos no donava treva tot i les bones jugades de Walker, Sanè i Diagne. Al tercer quart, tot estava per decidir i el rival necessitava guanyar sí o sí. Però un triple des del mig del camp de López no ajudava.

El darrer quart començava amb un intercanvi de triples fins que va arribar el moment crític quan el Burgos es va posar per davant. I l’afició va embogir. Arribava la pressió i, amb ella, els errors. Als darrers cinc minuts tot estava per fer i els de Peñarroya es van desconcentrar tot i un triple d’Albicy que intentava retornar la confiança a l’equip. Però la situació d’avantatge va durar poc. El rival va donar la sorpresa i es va saber mostrar més intens. Fisher i Thompson van estar genials. Els errors del MoraBanc, a més, els va facilitar la feina.

Ara tocarà batre’s contra un Movistar Estudiantes que està en ratxa, és 11è de la Lliga i somia en poder arribar als play-offs. Ahir van marcar el seu millor moment de la temporada i ja porten quatre victòries consecutives després de guanyar al Tecnyconta Saragossa per 84 a 74. L’equip es troba en un moment molt dolç i va fer un partit pràctic i concís que, sumat a la bona defensa, va saber passar per sobre del rival. Darío Brizuela i Syven Landesberg van fer un paper excepcional i van dominar des del primer quart amb solvència. El Saragossa va intentar aconseguir alguns punts però el seu joc va ser insuficient.

Els play-offs es compliquen, però hi ha marge: set finals. El MoraBanc se’n va anar a dormir sent vuitè de la Lliga Endesa. Avui, l’Herbalife Gran Canària, que va perdre per 92 a 78 contra RETAbet Bilbao Basket i el Montakit Fuenlabrada que juga avui contra l’UCAM Múrcia, un altre rival directe, es situen per davant de nou per davant.

Almenys, el MoraBanc no ha rebut la pallissa que ha donat el FCBarcelona Lassa al Reial Betis Energia Plus, que ha perdut dramàticament per 121 a 56.

L’equip no va estar al seu millor nivell

El tècnic del MoraBanc Andorra estava enfadat. «Sabíem que el Burgos no ens deixaria anar, és una de les característiques que tenen, recolzada per l’afició, que fa goig». «Estàvem obligats a fer una segona part seriosa i no s’ha sabut fer. És una derrota dolorosa per com s’ha produït i no hem estat al nostre millor nivell», manifestava. Tot i això, «confia a anar cap amunt», «és un equip que té ambició i ganes».