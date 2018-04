Vies de col·laboració per intercanviar experiències en les relacions amb la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest dijous a la seu del govern noruec a Oslo, amb la seva homòloga, Ine Eriksen Søreide. Durant la trobada les dues ministres han tractat diverses qüestions en l’àmbit bilateral, multilateral i europeu. Ubach ha explicat a Eriksen Søreide el desenvolupament de l’agenda amb Europa pel que fa a l’acord d’associació. Les ministres han explorat diverses vies de col·laboració per tal d’intercanviar experiències pel que fa a les relacions amb la UE i per conèixer el procediment d’implementació del cabal europeu que Noruega segueix com a estat membre de l’Espai Econòmic Europeu.



Durant el matí, Maria Ubach ha visitat l’Institut Noruec d’Afers Europeus, on s’ha reunit amb el director i professor del centre, Ulf Sverdrup, expert en les relacions entre la UE i Noruega i autor de diversos estudis sobre aquesta temàtica. Posteriorment, La ministra d’Afers Exteriors ha celebrat un dinar de treball amb el director general dels Afers Europeus del govern noruec, Niels Engelschiøn.



Al migdia, les delegacions noruega i andorrana han celebrat un dinar de treball, on han tractat els diferents procediments que es duen a terme pel que fa a la represa del cabal de la Unió Europea i la cooperació entre els sistemes de seguretat social. També han pogut aprofundir sobre diversos aspectes tècnics d’adaptació a les quatre llibertats del mercat interior.



La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha estat acompanyada per una delegació integrada per membres del ministeri de l’Interior, Justícia i Afers Socials, del ministeri d’Afers Exteriors i de la CASS.



Noruega, amb Liechtenstein i Islàndia, formen part de l’Espai Econòmic Europeu i, conjuntament amb Suïssa, formen el secretariat de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA). L’acord d’associació que està negociant Andorra amb la Unió Europea preveu un règim similar amb l’adoptat en aquests països.