La Xarranca compartirà el procés artístic a l’espai públic

L’associació d’artistes La Xarranca va presentar ahir l’espai de La Peixera, una sala amb parets de vidre que servirà per exposar no només les obres d’art del col·lectiu i els seus convidats sinó també per seguir el procés creatiu de cada un dels artistes i permetre una interacció amb els ciutadans i vianants que transitin la part alta d’Escaldes, concretament a l’alçada de l’Artalroc. Acostar l’art a la societat és un dels principals objectius de l’associació, segons van explicar ahir quatre dels seus representants, Helena Guàrdia, Juna Albert, Juli Barrero i Alfons Valdés.



Albert va ser l’encarregada de desgranar la programació de la petita sala, cedida pel Govern i gestionada per La Xarranca, des d’aquest mes fins a finals d’any. Les propostes són multidisciplinàries i van des de la fotografia fins a l’escultura, passant per la pintura, la performance o el gravat, entre d’altres, i sense oblidar els concerts en petit format. «També tenim tant artistes consagrats com joves i també alguns joves que ja tenen bastant recorregut, com l’Emma Regada», va detallar la membre del col·lectiu.

Tret de sortida

L’artista plàstic Antoni Valdés va ser el primer a donar vida a l’espai amb la seva Acció Primavera que va començar el diumenge. Fins al dia 26, la mostra anirà evolucionant perquè no està acabada i segueix evolucionant. «Qui tingui curiositat de descobrir els canvis cal que hi vagi a fer una passejada de tant en tant. Potser hi trobareu estris, objectes, pintades, que no hi eren l’últim dia que hi vàreu passar», van explicar des de La Xarranca. Valdés va explicar que erigir-se com a responsable de la primera exposició era «un repte perquè has de ser el primer a pensar com fer-te càrrec de l’espai i com canviar-lo i adaptar-lo a tu perquè tingui un sentit».



Com totes les accions i exposicions que acollirà La Peixera, la inauguració de Primavera tindrà lloc el darrer dia de la mostra. «Serà una mena de procés invers», va reconèixer Valdés, qui va explicar com ha anat recopilant idees durant els últims mesos de cara a aquesta acció. «Un altre repte per a l’artista a La Peixera és haver d’aportar un canvi cada dia», va confessar l’artista.



Per a Valdés, la primavera celebra l’inici de la vida i aquí rau la seva importància. De moment, ha ocupat el petit espai de La Peixera amb ampolles, cadenes, fustes i cartrons tant en els seus colors naturals, com coberts de colors vistosos en tonalitats primàries i secundàries. «Jo també em pregunto per què he creat aquest llenguatge però no tinc una resposta concreta», va reconèixer Valdés sobre el sentit de la seva obra. A més, «quan acabo una obra mai sé si m’agrada o no, ha de passar un temps perquè formi una opinió», va comentar. Valdés també va aprofitar la trobada per reivindicar el lloc de l’art en la societat, ja que «sovint és oblidat», així com la «funció didàctica» d’aquest.

Concert

Com a mostra de la multidisciplinaritat de l’espai, entremig de les peces de Valdés, el divendres 20 es colarà el «menú musical» dels Odara Trio. Albert va explicar la proposta d’aquest grup que deixa triar als assistents del concert les cançons que volen consumir i que es presenten en una mena de carta. «De vegades també demanen paraules al públic i amb elles improvitzen lletres sobre la marxa», va afegir.

Metres quadrats

«No és un espai per fer coses grans, però s’hi poden fer grans coses», va reflexionar amb òptica optimista un altre dels integrants de La Xarranca, Juli Barrero, qui precisament interactuarà amb el públic en aquest espai durant el mes d’octubre. Per l’espai passaran artistes com Philippe Lavaill, Miriam Grau, Emma Regada, Emmanuel Besnard, Maite Duque, Zheng Zhigong o el Col·lectiu Aparador.



«Estem oberts a tothom, socis i no socis, l’única cosa que demanem és que deixin l’espai en les mateixes bones condicions que l’hauran rebut», va explicar Barrero. «Aquí no hi haurà cap filtre per decidir qui exposa i qui no, tothom hi està convidat i mirem especialment cap als veïns del Pirineu: la Cerdanya, l’Alt Urgell i l’Arieja», va afegir.



«Tornem a ser una realitat», van dir satisfets els representants de La Xarranca, el col·lectiu revitalitzat fa uns dos anys, després d’una temporada letàrgica.