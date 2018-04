Protocol per reforçar el paper dels batlles en drets humans

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha signat aquesta tarda a Copenhagen el Protocol número 16 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i llibertats fonamentals.



La signatura ha tingut lloc durant la Conferència ministerial específica sobre la convenció que s’està celebrant a la capital danesa i que acaba demà. Aquest protocol s’emmarca en el procés de reforma del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que es va iniciar l’any 2010, i que té com a objectiu reforçar el paper del jutge nacional en matèria de drets humans, així com evitar violacions de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, entre d’altres.



El què permet aquest protocol és que les altes jurisdiccions de qualsevol estat membre de la convenció tinguin la possibilitat d’adreçar al TEDH una sol·licitud de dictamen consultiu en qüestions d’interpretació o d’aplicació dels drets i llibertats definits en a la Convenció o als seus protocols. La consulta, però, només es pot fer en el marc d’un litigi en curs, quan l’alta jurisdicció tingui dubtes sobre la interpretació o l’aplicació d’un dret o llibertat reconeguda. La voluntat és evitar violacions de la convenció i que el cas sigui enjudiciat pel TEDH. La sol·licitud sempre ha d’estar motivada i proporcionar al TEDH els elements de context jurídic i factuals del litigi. D’altra banda, la convenció també té com a finalitat l’adopció d’una declaració que reafirmi, per part de tots els membres del Consell d’Europa, el principi de responsabilitat compartida entre el TEDH i els estats en l’aplicació d’aquest text, l’obligació dels estats d’aplicar-lo de forma efectiva a nivell nacional i d’executar les sentències del TEDH, o la importància de la qualitat, transparència i eficàcia en el procés de selecció i elecció dels jutges.



En el moment del dipòsit de l’instrument de ratificació, Andorra haurà de nomenar quines jurisdiccions són competents per fer la sol·licitud del dictamen.