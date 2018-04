Els toros més selectes

Menairó. Aquest és el nom d’un dels guanyadors del Concurs de mascles de la raça bruna, un esdeveniment que ja compleix set anys i que aplega a la Borda Mateu d’Andorra la Vella el grup més selecte de toros nascuts al país. Com cada any, l’acte mostra els sementals més ben valorats pel mercat ramader, tant per les seves condicions físiques com, sobretot, per les seves capacitats reproductores. El Menairó es va endur el primer premi de la categoria d’anolls, mentre que l’anomenat «animal 668» va aconseguir el mèrit en la secció de braus.



En total, es van exposar fins a sis mascles, una xifra que bat rècords per segon any consecutiu. «Estem molt contents perquè dels set que vam enviar a França (al Centre Gascon de Villeneuve de Paréage), sis han passat el filtre. Això demostra que el programa de preselecció que fem aquí funciona bé», va celebrar el director del Departament d’Agricultura, Landry Riba.



Un altre factor positiu que evidencia, segons la ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó, la bona salut de la ramaderia del país i la millora progressiva de la qualitat del producte, és la presència aquest any de tres anolls que ja havien estat subhastats en l’edició anterior. Tal com va explicar Riba, això permet que els ramaders vegin l’evolució dels animals seleccionats després d’un any d’explotació. «Veiem que són animals d’unes característiques excel·lents, i això els ha de motivar a comprar animals a la subhasta, perquè després vegin com seran d’adults», va subratllar Riba.



Durant la subhasta posterior al concurs, es van acabar adjudicant tots els braus. Dos d’ells, però, van haver d’esperar a una segona ronda, perquè a la primera cap comprador havia fet cap oferta. Els ramaders van pagar d’entre 2.100 i 3.500 euros per cada exemplar.



Els mascles mostrats formen part de la seixantena de pares que hi ha a la cabana bovina del país. De mares n’hi ha 1.400, una quantitat que obliga a la inseminització artificial. A més, aquestes xifres tan reduides de població fan que el risc de consanguinitat sigui més elevat que en altres països més extensos. Riba va afirmar que des d’Agricultura s’han identificat uns indicadors que analitzen el nivell de diversitat de la informació genètica.

Les pedregades malmeten quasi tota la collita de tabac

33 La Borda Mateu ha acollit des de després de Pasqua les tasques per fer la classificació del tabac. Segons va explicar el classificador, Antoni Servat, aquest any bona part de la collita no es podrà aprofitar o tindrà una qualitat molt baixa a causa de les pedregades que van afectar els conreus. Segons Servat, les inclemències meteorològiques van afectar tot el país, però el tabac d’Encamp és el que n’ha sortit més perjudicat. D’altra banda, a Sant Julià «se’n van poder escapar més», per la qual cosa registrarà la millor qualitat. Les tasques de classificació acabaran avui i un cop s’hagi destriat tot aquell que es podrà aprofitar s’enviarà a França per fer la fermentació i posteriorment, un cop tractat, viatjarà als Estats Units per fer tabac de mastegar.