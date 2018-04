López: «Cal dir a la gent que amb la nova llei pagarà més impostos»

El PS va anunciar ahir que presentaran una esmena a la totalitat a la modificació de la llei de transferències comunals que el Govern ha decidit entrar a tràmit parlamentari. Segons va afirmar el líder del partit, Pere López, aquesta segona votació que arriba després que el Tribunal Constitucional sentenciés que hi havia tres punts de la llei que no respectaven la Carta Magna «és encara més important que la primera votació». «És el moment de parlar amb les xifres a la mà del que rebrà cada parròquia i d’explicar que la llei que es vol impulsar té conseqüències directes per a la població», va deixar clar tot afegint que «rebre menys transferències significa apujar els preus públics i pagar més impostos».



Justament per fer arribar a la població els canvis que comportarà la nova llei, López vol presentar l’esmena a la totalitat perquè es faci un debat al voltant d’una reforma que, al seu entendre, ha tornat a deixar de costat les minories i tampoc s’ha tingut en compte dos comuns importants com són Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. López va criticar la decisió de Martí de repartir a parts iguals els 4,4 milions afectats per la decisió del Constitucional tot afirmant que «la reforma es redueix a la mínima expressió».

Consellers «trànsfugues»

El conseller socialdemòcrata va recordar que en la primera votació la llei va ser aprovada «pels pèls» –amb els vots mínims necessaris– i amb el suport de tres consellers «trànsfugues que voten a favor d’una reforma mentre que el seu exgrup parlamentari, pel qual van ser escollits, hi voten en contra». López feia referència així als tres consellers en aquell moment adherits al grup liberal que, precisament per les discrepàncies en la votació d’aquest text legislatiu, van acabar marxant i entrant al grup mixt com a independents. Ara, va exposar López, Martí tindrà el suport d’aquests consellers tot i que ja no formen part «del partit pel qual van ser escollits». El mateix passa amb la també independent Sílvia Bonet, exprogressista, que també va votar a favor de la llei ja el primer cop.