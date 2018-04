L'enquitranament del carrer del Pedral d'Encamp impedeix aparcar-hi

El comú d’Encamp informa que del 16 al 20 d’abril estarà prohibit estacionar al carrer del Pedral a causa d’uns treballs d’enquitranament de la calçada. En cas de trobar-se algun vehicle estacionat de dilluns a divendres de la setmana vinent, es procedirà a la seva retirada amb la grua. Pel que fa a la circulació dels vehicles, el comú informa que mentre durin els treballs hi haurà pas alternatiu en el tram afectat.

Per El Periòdic

