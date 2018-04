Protecció Civil alerta del perill d'allaus per l'augment de les temperatures

El departament de Protecció Civil alerta que el perill d'allaus s'incrementarà de cara a diumenge fins a risc 4 sobre 5, a causa de la previsió d'augment de les temperatures d'uns 10 graus, amb domini del sol i només alguns núvols per la tarda. La humitat ambiental serà elevada a causa de les precipitacions que encara cauran aquest dissabte.



Amb aquestes condicions, la neu guanyarà humitat i es preveu que es desencadenin allaus naturals de neu humida i de fons, que poden ser de mides considerables, tenint en compte els importants gruixos de neu que s’acumulen a les muntanyes. Per tot això, Protecció Civil recomana molta prudència de cara el cap de setmana i evitar activitats en aquelles zones més exposades al risc.



De fet, a la part nord del país, a 2.000 metres s'acumulen 190 centímetres de neu a la cara nord, i un metre a la cara sud. A 2.500 metres d'altitud se'n registren tres a la cara nord i dos i mig al vessant sud.



Precisament, la darrera allau important es va produir dilluns passat al Parc Natural del Comapedrosa. Va desprendre's des del camí dels Estanys Forcats i va arribar fins a la zona del Pla de l'Estany, on va afectar el refugi lliure que hi ha a la zona. La intensitat d'aquesta allau, sumat a les nevades posteriors de dimarts, han deixat completament colgada la instal·lació.