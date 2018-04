Quatre estudiants de l'UdA a la Lliga de Debat Universitària

Per primera vegada, un equip d’estudiants de la Universitat d’Andorra (UdA) participa a la Lliga de Debat Universitària que organitza la Xarxa Vives d’Universitats, una competició d’oratòria en què, durant quatre dies, els oradors dels equips classificats han de defensar, segons el resultat d’un sorteig, la seva posició a favor o en contra d’una qüestió, en el cas d’aquest any: 'És occident responsable del sorgiment de l’Estat Islàmic?'.



La fase final de la competició es desenvolupa a la Universitat Miguel Hernández d’Elx del 16 al 19 d’abril. L’equip de l’UdA està compost per quatre estudiants del bàtxelor en Ciències de l’educació: Lara Bautista, Anna Devant, Judit Fernández i Clara Grau, coordinades per la capitana de l’equip, la professora Alexandra Monné.

Amb els valors del diàleg, la tolerància i el respecte cap a les idees dels altres com a estendard, les universitats de la Xarxa Vives impulsen la competició d’oratòria i debat més important del sud d’Europa, en la qual diversos equips d’estudiants debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat.



En la modalitat de batxillerat, la Universitat d’Andorra hi participa des de l’any 2015, organitzant una fase eliminatòria local en la que prenen part els centres de batxillerat d’Andorra. Amb la incorporació de l’UdA a la lliga universitària, l’edició de 2018 assoleix la xifra rècord de 16 universitats implicades, de Catalunya, Andorra, les Illes Balears i el País Valencià.