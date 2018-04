Venudes el 60% de les entrades de seient del Cirque du Soleil

Un 60% de les entrades de seient disponibles per veure l'espectacle 'Diva' del Cirque du Soleil ja s'han venut en la fase de pre-reserva oberta exclusivament a usuaris registrats a la pàgina web i al sector turístic, segons informa en un comunicat Andorra Turisme. En concret, un 51% de les entrades de seient han estat adquirides per hotelers, comerciants, centres d'oci i agències de viatge del país que després posaran a la venda amb diferents paquets turístics.



El ritme de reserva d'entrades és "satisfactori" i amb percentatges semblants als de l'any passat, tot i que enguany hi ha més entrades disponibles, explica el comunicat. En aquest sentit, les entrades de seient dels dissabtes s'han esgotat i només queden entrades de peu i entrades de seient amb paquet turístic. Respecte a les entrades de peu, un 53% ja estan pre-reservades i els dies de major demanda han estat els divendres i els dissabtes.



A partir d'aquest dimarts 17 d ́abril, el públic en general podrà adquirir les entrades de peu i de seient per assistir a l'espectacle 'Diva' del Cirque du Soleil a través de la pàgina web destinada a aquesta finalitat. A més, a partir d'aquest dimarts la compra d'entrades de seient es podrà realitzar a l'oficina de Turisme d'Andorra la Vella i als Grans Magatzems Pyrénées.



Les cançons més conegudes de les grans cantants de la música són el fil conductor d'aquest nou espectacle que proposa el Cirque du Soleil en exclusiva per a Andorra. Les seves lletres serveixen d'inspiració per l'espectacle 'Diva', on el 'neo soul' i 'grooving pop' es fusionen sobre l'escenari amb les acrobàcies de la companyia canadenca.



'Diva' es representarà a l'aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella del 30 de juny al 29 de juliol, i es podrà veure en 22 úniques funcions que tindran lloc els dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, amb una funció final el diumenge 29 de juliol a les 22 hores.