Èpica remuntada de Vinyes i Font a València

Joan Vinyes i Jaume Font van culminar una grandíssima remuntada al volant del Cupra TCR DSG-Baporo Motorsport on van remuntar des de l’última posició fins al tercer graó del primer meeting del CER 2018 al Circuit Ricardo Tormo - Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, el pilot va fer un paper espectacular. Va arribar a l’escenari de la prova amb el temps just de disputar la carrera programada, però no va poder disputar la mànega d’entrenaments oficials i, per tant, no va tenir més opció que prendre la sortida des de l’última posició.

Van anar a totes i en les primeres voltes ja van guanyar moltes posicions fins que es van situar a l’estela dels més ràpids. Durant el seu relleu d’una hora no va cedir en cap moment i des d’un primer moment el podi ja es va intuir com a possible. Quan va arribar la fase final de la prova es trobava en quarta posició i en la darrera volta, Jaume Font va llançar un fervent atac que els va donar la tercera posició.

«Vaig començar les dues hores sense objectiu previ. Sortíem de molt enrere i això ens va obligar a haver d’avançar molts rivals amb el risc que això comporta. No va ser fàcil, en les últimes voltes del relleu, rodant en solitari i amb la calor», comentava Vinyes. «Estic cansat però també molt content per haver pujat a dos podis en menys de 24 hores i amb més de 500 kilòmetres de distància entre l’un i l’altre», afegia, referent al fet d’haver corregut també el CERA.

Podis de l’Automòbil Club

La Pujada Callús-Sant Mateu de Bages, segona prova del Campionat de Catalunya de Muntanya 2018, va ser l’escenari en el qual es va poder vibrar amb un duel al límit entre Francesc Munné i Ramon Plaus, amb Edgar Montellà com a tercer pilot perseguint-los. El català va superar als dos andorrans que van acabar en l’ordre esmentat.