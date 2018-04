Rebuig de l’oposició a la reforma de la Funció Pública

La manca de consens amb partits i sindicats, així com un text que no comparteixen són els principals arguments esgrimits pels grups parlamentaris per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de la Funció Pública que el Govern té previst entrar a tràmit parlamentari. De fet, tant el PS com L’A ja han deixat clar que hi presentaran una esmena a la totalitat. Així ho van transmetre ahir les dues formacions als representants sindicals amb qui es van reunir per tractar la qüestió. Els sindicats també es van veure amb SDP i amb Sílvia Bonet.

«Fracàs» de Descarrega

La consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, considera que el treball dut a terme per la ministra de Funció Pública Eva Descarrega ha estat «un fracàs» i que ha tancat el text «en fals». Segons la parlamentària, el fet de deixar en mans del grup parlamentari el compliment dels compromisos adquirits des del Govern representa «una manera de fer poc professional i seriosa». Gili va insistir que «la ciutadania mereixem una Funció Pública forta, formada i motivada i entenem que amb aquest projecte de llei passa tot el contrari». Així, va deixar clar que en les properes eleccions presentaran un nou projecte de canvi d’aquesta llei.



Els sindicats també es van veure amb Liberals d’Andorra i la presidenta suplent del grup, Judith Pallarés, els va transmetre la voluntat de debatre la llei en el ple del Consell i va remarcar que no comparteixen «la manera de fer» de l’Executiu. «La llei ha de tornar al Govern i que demostrin que tenen voluntat de diàleg i consens», va assegurar, recriminant que aquesta voluntat «no l’han mostrat ni als sindicats ni a les altres forces polítiques quan és un text que era molt important haver arribat a consensuar».

Contradiccions

Pallarés considera que «hi ha moltes contradiccions en el plantejament que ha fet DA» de la reforma, ja que malgrat els compromisos anunciats en relació a l’acord d’associació o la voluntat de millora del servei de tràmits «no s’ha fet el debat de què aportarà aquesta reforma a la societat». Així, va concloure que «si no tenen clar amb quins objectius volen fer aquesta reforma, difícilment podrem tenir una reforma que sigui útil».



D’altra banda, en el cas d’SDP no es preveu presentar esmenes al text. El president del partit, Jaume Bartumeu, va explicar que consideren que seria un «esforç balder» perquè «no volen acceptar ni esmenen gramaticals» i a més, asseguren que «no es pot fer res contra un nyap. La llei no es pot arreglar i ens alçarem contra el concepte de base». Bartumeu va assegurar que «farem una defensa política des d’avui fins al dia que es voti el text» i tornaran a posar sobre la taula els 33 acords a què havien arribat amb els sindicats durant el seu pas pel Govern.



Els sindicats van valorar positivament les primeres reunions, que continuaran avui amb UL i Independents de la Massana.