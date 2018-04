Marsol vol més policia i una empresa de neteja per posar fi al ‘botellón’

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, admet que la problemàtica del botellón segueix vigent malgrat els esforços fets des de la corporació. Davant d’aquesta situació i de la previsió que la pràctica s’incrementi durant els mesos d’estiu, Marsol ha explicat que demanarà al Ministeri d’Interior més presència policial i que proposarà a la junta de Govern contractar una empresa de neteja per tal que, com a mínim, els punts negres estiguin nets.



Fa unes setmanes, de fet, veïns de la parròquia van denunciar a través de les xarxes socials la brutícia acumulada al passeig del riu a causa d’aquesta pràctica. «Durant el dia per fer esport. A la nit per fer botellón», exposaven tot acompanyant l’escrit de diverses fotografies que mostraven l’acumulació d’ampolles buides i llaunes en un dels bancs del passeig. «Continuem tenint punts negres i són aquesta zona del riu, a la vora d’una discoteca, darrere de l’Estadi Comunal, cap al cementiri de Santa Coloma, i puntualment coses més petites en altres indrets», va explicar Marsol.

Actuació difícil

La cònsol considera que «és trist, lamentable, però costa actuar amb aquest tipus de comportaments» i afegeix que «a l’hivern es noten menys, perquè fa més fred i no surten a la nit, però ara que començarà el bon temps tornarà a créixer». Alhora reconeix que «nosaltres hem demanat diverses vegades la col·laboració del ministeri i la Policia i tampoc acaben de trobar la solució, perquè si hi ha un problema, és d’ordre públic». En aquest sentit va recordar que «és trist, però haurem de tornar a parlar algun dia amb el Govern. Ja ho vam fer l’any passat, vam demanar més presència de les patrulles, perquè els nostres urbans no tenen competència sobre aquest tipus de comportaments a la via pública, no podem actuar, és un tema de la policia. El que hem d’intentar nosaltres és netejar si continuen embrutant».



I és que un altre dels problemes associats és la brutícia que deixen els grups de joves beuen a la via pública. Així, va indicar que fa uns dies, passejant per la zona després d’un nou episodi de botellón «el que se’m va ocórrer és plantejar a la junta de govern que durant els set o vuit mesos de més incidència, contractar una empresa de neteja, que a les 6.00 hores del matí de divendres, dissabte i diumenge vagin a netejar aquests espais». En altres paraules: disposar d’una brigada que passi de matinada a netejar perquè a primera hora del matí els veïns no topin amb la mala imatge que van poder recollir, per exemple, al passeig del riu. Ara bé, també va ser clara: «val diners tot això», encara que no va concretar si això acabaria repercutint directament en les butxaques dels residents. «Llavors la gent es queixa que posem més tributs», va apuntar, si bé va indicar que «ara per ara el pressupost va bé, però si hem d’anar incrementant brigades...».



La idea que planteja Marsol és contractar una empresa perquè confia que sigui una moda i d’aquí a un temps hagi passat, de manera que la situació canviï. Amb tot, no va amagar la preocupació per als propers mesos. «Em preocupa que de cara aquest estiu, pel que veig de la manera que estem començant, haurem de fer un reforç de neteja».

Sense vigilància privada

Conxita Marsol va explicar que fa poc també ha rebut queixes de veïns que l’alerten que casa seva també és «víctima» de la brutícia del botellón, però descarta fer com la parròquia veïna d’Escaldes-Engordany i contractar una empresa de seguretat privada que complementi la vigilància que puguin fer els agents de circulació. «La parròquia és molt gran i llogar un servei de vigilància per a tota la zona no ho veiem viable», va manifestar, afegint que és una problemàtica de «via pública, però si no fan escàndol, tampoc és fàcil regular el tema».

Problema reiterat

La problemàtica, com s’ha dit, no és nova i fa temps que es repeteixen les queixes d’alguns veïns. De fet, fa uns mesos també hi va haver un episodi polèmic al cementiri de Santa Coloma. De la mateixa manera, el botellón també s’estén a altres parròquies. I malgrat els esforços fets fins ara, qui més qui menys segueix registrant dificultats per acabar amb aquesta pràctica. Només la presència reiterada de patrulles de la Policia o la instal·lació de càmeres de vigilància en alguns espais ha acabat tenint un efecte dissuasiu en alguns casos.