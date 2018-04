Els bombers investiguen l’origen d’un vídeo amb contingut sexual

El Cos de Bombers ha obert una investigació interna per aclarir l’origen d’un vídeo de contingut sexual explícit, una masturbació, que podria haver estat gravat per un agent durant una guàrdia. El director adjunt del cos, Jordi Farré, ho va confirmar ahir a EL PERIÒDIC: «S’han emprès mesures per determinar on i quan es va gravar el vídeo. No defugim responsabilitats, som els primers interessats en intentar aclarir els fets».

El cos expressa «màxim respecte» per la suposada víctima de violació que va denunciar l’uniformat

Aquest rotatiu ha tingut accés al vídeo, en el qual apareix l’home que sosté el telèfon mentre es grava. Tot i que el plànol és molt tancat, s’intueix el que podria ser l’estructura d’unes lliteres i una reixa de ventilació a la paret que ara caldrà determinar si pertanyen a les dependències de la caserna.



Farré va recordar que el cos «sempre» ha actuat amb transparència i així seguirà sent, «més en un cas d’aquestes característiques, quan abans s’acabi, millor per a tothom». Tot i que el vídeo no té res a veure amb la denúncia per violació i tracte vexatori que una dona ha interposat a un bomber, l’home hauria enviat aquest registre a la denunciant pocs dies abans que es trobessin en persona i, segons la dona, es produís l’agressió física i sexual.



«màxim respecte»

El director adjunt dels Bombers també es va pronunciar ahir sobre l’esmentada denúncia i va expressar «màxim respecte cap a la denunciant». Farré va relatar que, fins al moment, el cos només és coneixedor d’una denúncia «però no tenim cap document oficial que demostri l’acusació» i, per tant, només «en cas que la Batllia intervingui, actuarem».

El ministre de Justícia va insistir en la necessitat de respectar els temps dels procediments

Si aquesta situació arribés, Farré va explicar que la Llei del Cos de Bombers contempla els procediments a seguir: «S’obriria un expedient que el suspendria automàticament fins a l’emissió d’una sentència ferma per part de la Batllia». De moment, tot està en una fase molt incipient i els tribunals encara no han decidit, ni tan sols, si accepten la denúncia o l’arxiven.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va pronunciar ahir sobre la necessitat de respectar els tempos dels procediments per obtenir uns resultats satisfactoris: «El que hem de fer tots és deixar treballar la Policia i la justícia per dirimir sobre aquests fets. Si permetem que les institucions esbrinin què va passar, serà millor per a tothom, tant per a la pretesa víctima, com al suposat agressor i també pel sistema».

L’Hospital no vol fer públic el protocol d’agressions sexuals

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va confirmar ahir a EL PERIÒDIC que disposa d’un protocol assistencial. No obstant això, el servei de comunicació del centre mèdic va especificar: «El protocol existeix però el SAAS no el vol fer públic perquè no ho fa amb cap d’aquests procediments assistencials». A més, el centre va eludir cap responsable del SAAS de fer declaracions, ja que «els protocols assistencials formen part de la confidencialitat entre metge i el pacient». Aquesta confidencialitat dels protocols d’assistència contrasta amb el que passa als països veïns.



El Ministeri de Sanitat espanyol va publicar el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género, on s’inclou com s’han d’acollir les víctimes d’agressions sexuals, el 2012 i, des d’aleshores és consultable en línia i s’aplica a tots els hospitals de l’Estat. Alguns centres, com l’Hospital Clínic de Barcelona, disposa d’un apartat específic a la seva pàgina web al respecte amb diversos documents sobre procediments a seguir pel personal mèdic. A França, la Inspecció General d’Assumptes Socials va publicar el maig de 2017 La prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violence, document en el qual s’han de basar els hospitals francesos.

revisió

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va assegurar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que «a l’hospital hi ha un protocol». A més també va explicar que havia estat informat que s’havia seguit «adequadament» en el cas d’una dona que va denunciar una agressió sexual per part d’un bomber i que va ser atesa al centre. Segons l’afectada va haver d’explicar el cas fins a deu persones i al box hi va arribar a haver-hi unes altres cinc persones. Espot va dir que si es demostra que aquesta situació va ser així «es farà constar d’una manera més explícita i es farà el possible per comprovar que es compleix degudament».



A més, Espot va afegir: «El SAAS i l’hospital estan perfectament sensibilitzats amb aquesta problemàtica i no hi haurà impediment per a qualsevol millora».

queixa de l’ADA

D’altra banda, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va confirmar ahir que no ha rebut cap queixa respecte l’atenció que va rebre la dona denunciant el 19 de març. La mediadora social de l’ADA que va acompanyar la dona a la revisió mèdica va corroborar la versió de l’atesa i va explicar que formalitzarien una queixa a l’Hospital per l’atenció rebuda en aquell cas d’una suposada agressió sexual.



El ministre Espot va explicar també que havia parlat amb membres de l’ADA sobre l’atenció a l’hospital i el problema a denunciar per l’associació se centraria en l’atenció concreta d’aquell dia i no de manera generalitzada en els protocols.