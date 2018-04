El comú d'Ordino millora la senyalització del poble

Perdre’s pel poble d’Ordino és a partir d’ara una mica més difícil. El comú ha invertit al voltant de 13.000 euros (després de convocar un concurs públic que ha guanyat una empresa andorrana), en millorar la senyalització que porti cap a punts “d’interès turístic, cultural i esportiu” de la vila, ha explicat el conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta. Era una mancança que s’havia constatat des del comú.



En total, ha informat Serracanta, són tretze senyalitzacions per als vianants, que informen sobre la ubicació de 22 punts d’interès de la parròquia, on s'hi pot arribar caminant no més de cinc minuts. A això se li sumen diversos tòtems repartits per punts estratègics, com la sortida dels pàrquings, perquè els turistes sàpiguen arribar fins al centre d’Ordino.



Tota aquesta millora de la senyalització també s’ha fet pensant en les proves esportives que tenen lloc a la parròquia. Sovint els participants van perduts per trobar les infraestructures on tenen lloc els brífings, la recollida de dorsals o l’entrega de premis. Aquesta informació també es podrà posar als tòtems.



De moment aquesta iniciativa es limita només al poble ordinenc. Per trobar atractius turístics a la resta de pobles de la parròquia, els visitants es poden adreçar a l’oficina de turisme, ha recordat el conseller.