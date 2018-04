L’FC Andorra busca finalitzar amb la mala al camp del líder

Duel de ratxes confrontades. L’FC Andorra té demà un partit més que complicat al camp del CP San Cristóbal, el líder. Mentre que els tricolors sumen cinc jornades sense guanyar, amb quatre derrotes incloses, els egarencs acumulen quatre triomfs consecutius.

En aquests moments de la temporada «els resultats no ens estan acompanyant, però no estem jugant malament. Ens està faltant gol», afirma Xisco Pires, que espera un rival que «portarà el pes del partit, al que li agrada tenir la pilota», i que té alternatives, amb dos puntes que els permet també «jugar directes». A pesar de la mala ratxa els andorrans viatjaran amb la intenció de sumar tres punts, ja que «sempre és una motivació jugar al camp del líder, un equip fet per pujar a Tercera. Anirem allí a donar-ho tot». Els resultats no estan acompanyant, però «no estem tant malament», posant l’exemple del darrer partit: «No vam tenir gol, però el Martinenc també està fet per pujar. Només ens va crear una ocasió de gol, és l’únic tir a porta que van fer». L’FC Andorra es troba en una situació on té allunyades tant les opcions d’ascens com de descens, amb el perill que suposa en aquest tram final de la temporada quedar-se sense aspiracions. Xisco assegura que no baixaran la guàrdia perquè «som un grup que ens agrada molt el futbol i anem a cada entrenament amb motivació. No fa falta tenir una aspiració per a l’ascens o per no baixar. Afrontem cada partit amb ganes de guanyar». Amb Ferran Pol com a amo de la porteria, confia en tenir alguna oportunitat en el que resta de lliga: «Seguiré treballant i quan m’arribi demostrar que puc ser el porter de l’Andorra».