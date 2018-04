El CV Encamp es complica el bitllet per a les semifinals

Les fases d’ascens a la Superlliga 2 no van començar gens bé per al CV Encamp. A l’estrena a la competició va caure de manera clara davant el SAD Recuerdo per 0-3 (19-25 i 15-25 i 21-25). Els andorrans sempre van anar a remolc dels madrilenys i no van poder guanyar cap set.

Avui es juguen el passi a semifinals davant el CV València. Necessita una victòria i deixar al rival en blanc, perquè pel matí el conjunt llevantí es va imposar al Recuerdo per 1-3 (25-23, 22-25, 23-25 i 22-25). «Hem fet el pitjor partit de la temporada. No ens hem trobat a nosaltres mateixos a la pista i no hem sabut contrarrestar el joc del rival», assegurava Javi Borrego. El jugador admetia que «ho hem passat malament, estàvem col·lapsats. No hem estat un equip. Teníem moltes ganes de guanyar, però hem estat massa tensos». Amb aquest primer resultat en contra «l’equip està tocat, perquè no està acostumat a perdre i a veure com ho païm». L’Encamp necessita guanyar clarament al València per ser entre els dos primers, un objectiu que «es pot aconseguir si fem les coses com les venim fent. Tenim moltes ganes d’afrontar aquest partit».