Montobbio destaca les relacions diplomàtiques entre Espanya i Andorra

Els primers dies del mes de juny de 1993, el cap de Govern, Òscar Ribas; el ministre d'Afers Exteriors espanyol, Javier Solana, i el ministre d'Afers Estrangers francès, Alain Juppé, van firmar el Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya, un text que el Consell General, amb el síndic Farràs al capdavant, va ratificar el 4 de novembre del mateix any, amb el consentiment dels coprínceps Joan Martí Alanís i François Mitterrand. Espanya celebra aquest any els 25 anys de l'establiment de les relacions diplomàtiques amb Andorra, que l'ambaixador espanyol Manuel Montobbio qualifica "d'excel·lents".



Montobbio destaca que, des de la firma del tractat, hi va haver un canvi qualitatiu en les relacions d'estat a estat. En aquest quart de segle, els dos països han firmat 39 tractats o memoràndums d'entesa, el que significa que existeixen "canals automatitzats" per oferir un bon servei. L'ambaixador ha posat alguns exemples del que regulen els instruments de cooperació, com l'assistència sanitària, el reconeixement del carnet de conduir andorrà a Espanya i l'exportació de residus. "Hem establert una relació bilateral amb una automaticitat molt gran, oferint un gran servei per a les persones, amb relacions molt satisfactòries i d'interès mutu", ha conclòs el diplomàtic espanyol. Montobbio també ha recordat que cada any són milers les persones de nacionalitat espanyola que venen de turisme al Principat.



L'ambaixador ha declinat fer cap valoració sobre la creació d'un Comitè de Defensa de la República (CDR) a Andorra, amb motiu del moment tens que estan vivint les relacions entre Catalunya i l'estat espanyol.