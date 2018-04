Lloances per la producció literària andorrana

"Avui és un bon dia per reivindicar la cultura i els escriptors andorrans". Són paraules de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, durant l'acte d'inauguració de la fira de Sant Jordi a la plaça del Poble de la capital, que un any més ha estat el centre neuràlgic d'aquesta jornada arrelada tant a Andorra com a Catalunya. Tant Marsol com la ministra de Cultura, Olga Gelabert, han lloat la important producció literària andorrana que es pot veure aquest any a les llibreries, i de tots els gèneres, especialment la novel·la negra i la poesia. Gelabert considera que el rati d'autors per habitant és molt més alt que en altres països, i que es tracta d'un dels anys amb més novetats del país a les llibreries.



Les autoritats que han visitat la fira han pogut copsar que, en general, els comerciants estan contents, ja que el dia acompanya, no fa gens de vent, i hi ha bona afluència de públic, més que l'any passat, en què Sant Jordi va caure en cap de setmana. A més, han desitjat que el temps aguanti i respecti la celebració fins al vespre.



Entre els llibres més venuts figuren 'Fogons de salut', de Carles Flinch i Marta Pons; 'Paradís d'ombres' de Núria Gras, o 'Mort sota zero' de Ludmila Lacueva. Més enllà de les fronteres d'Andorra, també triomfa el premi Sant Jordi, 'Jo soc aquell que va matar Franco', de Joan-Lluís Lluís; 'La força d'un destí', de Martí Gironell; 'Les filles del capità', de Maria Dueñas; 'Destrossa aquest diari' de Keri Smith, o 'Las almas de Brandon', de César Brandon.