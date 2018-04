El Concurs de curtmetratges RECcrea rep 22 originals

El Servei de Política Lingüística ha rebut 22 treballs, en què han participat 66 alumnes de 3r i 4t de segona ensenyança dels tres sistemes educatius, en la quarta edició del Concurs de curtmetratges RECcrea. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous 31 de maig, a les 19 hores, al Fòrum de la FNAC, on es projectaran els tres millors curtmetratges. Aquests treballs també es podran veure posteriorment a Andorra Televisió i es presentaran fora de concurs en el marc del Festival Ull Nu 2019.



La tercera edició del RECcrea ha comptat amb dues fases formatives: el novembre passat el guionista Albert Galindo va oferir sessions explicatives als centres escolars per orientar els alumnes en l’elaboració dels textos, i al llarg del curs l’Associació Ull Nu va assessorar-los en la creació dels curts que, segons les bases, han de ser de ficció, de temàtica lliure i en llengua catalana i no poden durar més de vuit minuts.



El Concurs de curtmetratges RECcrea, organitzat pel Servei de Política Lingüística i l’Associació Ull Nu, compta amb el patrocini de Pyrénées Andorra i el suport dels centres educatius i de Ràdio i Televisió d’Andorra. Els autors del millor curtmetratge, segons el jurat, s’enduran un val de compra de 700 euros per a Pyrénées Andorra, els segons classificats es repartiran 500 euros i els tercers seran premiats amb 300 euros. A més, tots els finalistes també rebran un diploma acreditatiu i un obsequi.