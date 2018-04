Tapes, pizzes, rebosteria i salses, al taller 'Cuina sense pares'

Cal avaluar detingudament com funciona el nou mètode

D'aquesta manera, aquest dimecres, 25 d'abril, s’estrena l’edició de primavera d’un projecte que pretén promoure bons hàbits alimentaris entre els joves i ensenyar-los, alhora, a ser autònoms a la cuina. En aquest primer taller, els participants aprendran a preparar pizzes amb l’ajuda del xef de la Pizzeria Angelo. També hi haurà un curs sobre tapes amb els xefs del restaurant Mira k Bé (9 de maig); sobre salses, amb els consells d’Òscar Gabà, dinamitzador de La Central (13 de juny) i sobre pastissos, seguint els consells de la rebostera Nora El Allaoui (27 de juny). Cada taller tindrà un màxim de 15 places i s’espera, com en les edicions anteriors, omplir-les totes. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom, tot i que es prioritzaran les inscripcions procedents d’Andorra la Vella.

El cicle 'Cuina sense pares', que organitza el servei de Joventut del comú d'Andorra la Vella des del mes de març de l’any passat, arriba a la cinquena edició. Des de la seva estrena, més de 150 joves d’entre 12 i 20 anys han passat per les instal·lacions de La Central, al Parc Central, per aprendre a cuinar receptes fàcils i sanes amb l’ajuda de professionals de la restauració del país. Des de la corporació comunal destaquen que aquesta proposta està totalment consolidada.

Per El Periòdic

