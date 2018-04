El Comú d'Escaldes-Engordany reclama més de 39.000 euros en multes de circulació

Tal com consta a l'edicte publicat al BOPA i signat pel comú d'Andorra la Vella, la llista amb els infractors es fa pública davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal d'aquestes infraccions a Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d'estacionament limitat. Aquestes persones tenen deu dies hàbils a partir d'aquest dijous per pagar la sanció, amb una reducció del 50% de l'import. Si no ho fan o no presenten al·legacions i transcorregut el termini de pagament d'un mes, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% els tres mesos següents, i del 25% a partir del quart mes.

Pel mateix motiu i també a través del BOPA, el comú de la Massana ha publicat un edicte amb gairebé 200 persones que han comès infraccions de circulació. En aquest cas la quantia total ascendeix fins als 8.328 euros, i hi ha multes que arriben fins als 300. La corporació massanenca també ha publicat un edicte amb sancions ja fermes relacionades amb circulació per a prop de 300 persones, que sumen 12.421 euros.

Així mateix, qui fa una reclamació total més important en import és el comú d'Escaldes-Engordany, que ha emès un edicte per notificar a les persones que es relacionen, l'obertura d'expedients sancionadors per presumpta infracció a les normes d'estacionament i circulació. Són més de 600 persones que sumen un total de 39.894 euros en infraccions. S'emplearà l'execució forçosa en cas que durant el proper mes les persones que figuren a la llista no paguen la multa corresponent o presenten al·legacions.

Finalment, també ha fet pública una llista amb persones físiques i jurídiques que han comès infraccions, en aquest cas excés de velocitat permesa i constatada per un radar, el Departament de Policia. Si les persones afectades no fan el pagament ni presenten al·legacions els propers dies, es procedirà per la via executiva. En tota a l'edicte hi consten 173 persones i l'import reclamat ascendeix als 6.130 euros. Van cometre les infraccions durant el primer trimestre del 2018.