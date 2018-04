Oberta la convocatòria del Concurs d’embelliment floral d'Encamp

Hugo Miranda CEO de Key and Cloud

El jurat d’aquesta edició estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del comú d’Encamp, l’encarregat de parcs i jardins comunal, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc al comú durant la tardor d'enguany.

En el concurs hi ha quatre categories: xalets i edificis, apartaments i pisos, hotels i residències i comerços. Els tres primers classificats en les categories de xalets i edificis, i hotels i residències tindran un premi de 500 euros, 250 euros i 150 euros, respectivament. D'altra banda, en la categoria d'apartaments i pisos i comerços els premis seran de 250 euros, 125 euros i 75 euros. A més, a tots els participants se'ls regalarà una bossa amb llavors.

Des de l'organització del concurs es demana que les decoracions florals siguin visibles des de la via pública perquè així el jurat les pugui puntuar en funció de la varietat de flors, la seva composició, la cura dels testos i l'adequació de l'entorn.

El Comú d’Encamp ha obert aquest dimecres la convocatòria de la dotzena edició del Concurs d’embelliment floral amb la voluntat de motivar tothom perquè engalani les seves façanes a través de les flors. Les persones que hi vulguin participar hauran de lliurar el formulari omplert al servei de tràmits del comú d'Encamp o a l'oficina del Pas de la Casa abans del 29 de juny i ornamentar els balcons o zones enjardinades.

Per El Periòdic

