Els pantans lleidatans comencen a desembassar

Els pantans lleidatans d’Oliana, Rialb i Talarn estan desembassant aigua des de dimarts a la nit en rebre els darrers dies entrades importants a causa del desgel. La sortida d’aigua d’aquests pantans dependrà, en gran mesura, de les prediccions meteorològiques i si hi ha necessitat de fer un coixí més gran en cas de predicció de pluges o un desgel més accelerat. Altres embassaments com el de Camarasa es troba al 91,22% de capacitat i Terradets al 93%. Els rius del Pirineu baixen molt plens pel desgel; la presa que està desembassant més aigua és la de Lleida amb 180 m³. Les previsions són que aquests desembassaments es perllonguin durant setmanes donat que hi ha molta neu, encara, a les muntanyes per fondre.